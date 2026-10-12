Perfezionata la consegna ufficiale nell’ambito di un progetto di prestito interbibliotecario concepito per valorizzare pienamente il patrimonio librario e culturale del territorio

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo della Storia, dell’Arte e della Cultura di Terranova Sappo Minulio, sede della Biblioteca Comunale, si è svolta la consegna ufficiale di oltre quattrocento libri appartenenti al patrimonio librario della Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo” di Cittanova, nell’ambito di un progetto di prestito interbibliotecario approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Cittanova n. 45 del 28 agosto 2026.

L’iniziativa, curata nel dettaglio dal Settore Socioculturale del Comune di Cittanova guidato dal Responsabile Angelo Gallo, rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra le due Amministrazioni comunali, con l’obiettivo di favorire una più ampia fruizione del patrimonio librario, promuovere la lettura e rafforzare il ruolo delle biblioteche quali presidi culturali e luoghi di incontro, conoscenza e crescita per le comunità locali.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco di Terranova Sappo Minulio, Ettore Tigani (titolare delle competenze in Cultura), l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Terranova Sappo Minulio, Carmen Larosa, e il Vicesindaco di Cittanova con delega alla Cultura, Rita Morano.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il progetto di collaborazione interistituzionale, concepito per valorizzare pienamente il patrimonio librario e culturale del territorio e, al contempo, potenziare le sinergie tra gli enti locali.

«Questo percorso – è stato spiegato - si inserisce in una visione di cooperazione tra istituzioni pubbliche orientata alla crescita collettiva, nella consapevolezza che la cultura rappresenti una risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale, la formazione delle nuove generazioni e il rafforzamento dell’identità del territorio».

L’elenco dei volumi concessi in prestito sarà consultabile anche sul sito internet della Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo” di Cittanova, consentendo agli utenti di conoscere i titoli messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa.

La consegna degli oltre quattrocento volumi segna così un ulteriore passo verso una rete culturale territoriale più integrata, nella quale la collaborazione tra amministrazioni e biblioteche possa tradursi in servizi più accessibili, nuove opportunità di lettura e una sempre maggiore valorizzazione del patrimonio comune.