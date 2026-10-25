Con “De Pasión y de Música – Corpo, musica, parola per Federico García Lorca”, Oppido Mamertina ritrova il piacere di vivere il Cinema Teatro attraverso spettacoli capaci di emozionare e restituire prestigio ad uno spazio culturale che, dopo tanto tempo, torna a essere palcoscenico di proposte di alto livello.



Con questo primo appuntamento, il pubblico è stato rapito da una rappresentazione in cui musica, danza e parola si sono intrecciate in un continuo gioco di contaminazioni sonore e canore.

Le chitarre, il canto flamenco, le percussioni e la forza espressiva delle bailaoras hanno dato vita ad un omaggio intenso a Federico García Lorca, poeta e drammaturgo spagnolo che ha saputo raccontare, attraverso i suoi versi, le passioni e le inquietudini più profonde dell’animo umano.



A presentare la serata è stata Domenica Verduci, che ha accompagnato il pubblico nell’apertura di “Synergia 51”, la rassegna inserita nella programmazione di A.M.A. Calabria, articolata in sette appuntamenti dedicati alla musica e allo spettacolo.



Ideato, coreografato e diretto da Francisca Berton, lo spettacolo ha offerto un’esperienza artistica nella quale la tradizione flamenca si è fatta linguaggio vivo, capace di parlare attraverso il corpo, il suono e la parola recitata.

Un dialogo intenso tra le diverse forme espressive, che ha restituito tutta la forza evocativa dell’universo poetico di García Lorca.



Alla prima del cartellone erano presenti il sindaco Giuseppe Morizzi e il consigliere comunale Francesco Lando, entrambi orgogliosi di poter accogliere ad Oppido Mamertina, e soprattutto all’interno del Cinema Teatro, spettacoli di questa levatura. Un risultato che segna un nuovo momento per la vita culturale cittadina e restituisce centralità a un luogo che merita di essere vissuto e valorizzato attraverso una programmazione di qualità.



Nel suo intervento, Morizzi ha sottolineato il lavoro che ha reso possibile questa opportunità, evidenziando in particolare l’impegno del consigliere Francesco Lando e del dottore Antonio Gargano, coinvolto nel progetto “Synergia 51”.



Un percorso che potrebbe proseguire anche nel 2027: durante i saluti istituzionali è emersa, infatti, la possibilità di dare continuità all’iniziativa con nuovi appuntamenti, consolidando nel tempo la presenza di eventi culturali di qualità.



Il prossimo incontro è già in calendario per sabato 31 ottobre, quando il Cinema Teatro ospiterà il Roma Jazz Quintet, protagonista del secondo appuntamento della rassegna.

Un nuovo viaggio musicale che proseguirà il percorso avviato con questa prima serata, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale,gli Amici della Musica Manfroce APS, A.M.A Calabria e il progetto A.I.D.A, confermando la volontà di riportare il teatro al centro della vita culturale di Oppido Mamertina.