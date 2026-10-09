Tre giorni di eventi, incontri con gli autori e laboratori didattici. La fase finale di Cosmos 2026 si apre venerdì 9 ottobre al Planetario Metropolitano e vede la partecipazione di studenti provenienti da Istituti scolastici italiani e italiani e italiani all'Estero. Il Premio, promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con la rete dei partner scientifici, Sait, Inaf, Cnr-Ipcf, AIt, di Messina, Università della Calabria, Università Mediterranea, è anche quest'anno svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a testimonianza dell'alto valore educativo e formativo dell'iniziativa.

La scienza e la cultura astronomica tornano ad essere protagoniste nel territorio metropolitano, come fortemente voluto dall’Amministrazione Cannizzaro. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026, Reggio Calabria ospiterà l’edizione 2026 del prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale dedicato alla divulgazione scientifica, alla fisica e all'astronomia.

Il Premio Cosmos valica ampiamente i confini regionali, vedendo la partecipazione attiva non solo delle scuole di tutto il territorio nazionale, ma anche delle Scuole Italiane all'Estero.

L'iniziativa giunta all’ottava edizione è una conferma dell'impegno e della determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria ad investire nella cultura scientifica e nelle giovani generazioni, anche grazie alle sinergie istituzionali consolidate negli anni.

L’inaugurazione ufficiale del Premio Cosmos 2026 si terrà venerdì 9 ottobre presso il Planetario Metropolitano Pythagoras, punto di riferimento della divulgazione scientifica del territorio, con i saluti da parte della Città metropolitana e dei partner e la conferenza inaugurale “La matematica: trama e poesia del cielo", tenuta dal professore Vincenzo Vespri dall'Università di Firenze, Consigliere del Ministro dell'Istruzione e del Merito.

Una giornata intensa di attività è prevista per sabato 10 ottobre: la mattina a Palazzo Alvaro dalle 9.30 si terranno gli incontri con gli scrittori finalisti di Premio Cosmos con la moderazione di Gianfranco Bertone, presidente della giuria scientifica del Premio. A seguire si potrà assistere alla lectio magistralis di Giuseppe Mussardo e Luca Morici, vincitori di Premio Cosmos Studenti con il libro "Dio gioca a dadi con il mondo: la storia della meccanica quantistica a fumetti”.

Nel pomeriggio dalle ore 15 al Planetario si terranno i Seminari "Il mappamondo orientato" e "La camera stenopeica" a cura della Prof.ssa Anna Brancaccio, già Dirigente MIM, e dello staff del Planetario.

Si torna a Palazzo Alvaro alle ore 18 con la Conferenza pubblica "Destinazione futuro: le nuove frontiere dell’esplorazione spaziale", guidata dal Prof. Francesco Valentini, Direttore del Dipartimento di Fisica Unical.

La cerimonia finale dedicata alle premiazioni, domenica 11 ottobre alle ore 17.30, con la conduzione della professoressa Simona Ambusto, vedrà la consegna dei riconoscimenti alle Scuole partecipanti nazionali ed estere e le premiazioni del Premio Cosmos e del Premio Cosmos Studenti 2026.

Parallelamente alle conferenze, nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 ottobre -dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30 - il Palazzo della Cultura "Pasquino Crupi" ospiterà un ricchissimo percorso di laboratori ed esperienze interattive aperte a studenti e cittadini.

Il Cnr-Ipcf Messina condurrà Esperimenti di acustica e trasformata di Fourier "Smontiamo la voce!", simulazioni atomiche con supercomputer, diagnostica per i beni culturali "Archeometria sostenibile", energia solare da pigmenti naturali "Pittori Solari!", levitazione acustica "La forza del suono" e percorsi su luce, nanoplastiche e micro/macrocosmo.

L’ Inaf -Istituto Nazionale di Astrofisica- si occuperà di: osservazione del Sole con telescopi Coronado (cromosfera) e Unistellar (macchie solari), simulatore in realtà virtuale dell'allunaggio (Moon Landing Vr), viaggio immersivo nell'osservatorio di raggi gamma Ctao, il laboratorio di coding CodyMaze Astrofisico, giochi di carte a tema astronomico e il percorso Identikit di un alieno.

L’Università della Calabria terrà laboratori interattivi "La luce che non ti aspetti" (esperimenti su onde, polarizzazione e materiali) e "La fisica del cielo tra tradizione ed esplorazione" con osservazioni del Sole.

Infine l’università Mediterranea di Reggio Calabria si presenterà con il Desk orientamento “La Mediterranea è l’Università", presentazioni delle attività di ricerca in Ingegneria, dipartimenti Diies Diceam, e soluzioni digitali per l'agricoltura di precisione e la tutela ambientale a cura del Dipartimento di Agraria.