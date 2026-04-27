Il progetto “Le donne: dall’alba dell’umano al XXI secolo”, programmato dal dipartimento per l’Uguaglianza di Genere di AIParC , su sollecitazione del presidente Nazionale Salvatore Timpano, si propone di fornire al territorio, facendo ricorso alla memoria storica, un imput culturale capace di superare stereotipi e discriminazioni di genere. L’obiettivo è di rendere la nostra una comunità più equa e partecipativa e fornire alle donne gli strumenti utili a farsi valere nelle loro attività lavorative e nella società. L’incontro, in programnma nella biblioteca Gilda Trisolini, mercoledi 29 aprile 2026 ore 17:15, si propone di dialogare su aspetti significativi di figure di donne emblematiche nella letteratura e nell’arte pioniere della contemporaneità. Ecco il programma:

Saluti istituzionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Salvatore Timpano Presidente A.I.Par.C. Nazionale Ets.

Annamaria Rosato Direttore del Dipartimento Uguaglianza di Genere A.I.Par.C. Nazionale “ presenterà il progetto “Le donne: dall’alba dell’umano al XXI secolo”

Relazioneranno Silvana Chirico, Poetessa e scrittrice, socio ordinario A.I.Par.C. nazionale Docente di tirocinio dell’Università Mediterranea: “Emily in ogni cuore di donna Da Ipazia alle figure iconiche di donne della letteratura moderna e romantica” ed Elvira Sirio Artista Poliedrica, socio ordinario A.I.Par.C. nazionale: “Artemisia Gentileschi pioniera Femminile nell’arte”.

Dibattito e conclusioni affidate ad Annamaria Rosato e Salvatore Timpano.