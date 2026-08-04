L'8 e il 9 agosto Nuova Solidarietà rinnova l'appuntamento dedicato ai sapori della tradizione. Il ricavato sosterrà le attività della Casa della Solidarietà "Pasquale Rotatore", tra gastronomia, musica e intrattenimento

Torna la Sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, quartiere di Reggio Calabria. Grazie a Nuova Solidarietà e alla sua storica equipe di cucina, anche quest'anno si preparerà una parmigiana da record da quasi 400 kg in una super padella pronta ad accogliere la curiosità e l’appetito dei cittadini.

La finalità sociale

L’evento legato alla tradizione locale promosso e organizzato da Nuova Solidarietà per sostenere le attività sociali e di volontariato legate alla Casa della Solidarietà ‘Pasquale Rotatore’. Inaugurazione prevista per le ore 19.30, e per entrare non è necessaria la prenotazione, (richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine), grazie alla disponibilità di ampia area parcheggio.

La melanzana, regina dell’orto estivo

Protagonista indiscussa della sagra è ovviamente lei, la melanzana, regina dell’orto estivo e ingrediente versatile capace di conquistare ogni palato. Il menù previsto include: Pasta fresca alla norma, Parmigiana di melanzane, Polpetta di melanzane, Arancino, Melanzana grigliata panata, Dadolata, Salsiccia, Pane, Acqua o vino, Anguria e dolce a base di melanzana. Il tutto accompagnato da spettacoli musicali e folkloristici che animeranno le due serate, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Previsti inoltre animazione per bambini e intrattenimento a cura di Video e Radio touring.