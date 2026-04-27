Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria in sinergia con il Touring Club di Territorio di Reggio Calabria, l’Associazione Culturale Anassilaos, la Biblioteca “P. De Nava”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, alle ore 16:45 di martedì 28 aprile 2026, promuovono la conferenza “Le visioni e la memoria”. Rappresentazioni iconografiche dello Stretto di Messina tra XV e XIX secolo. Introducono la manifestazione: Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca; Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis; Domenico Cappellano, Console Regionale del Touring Club Italiano; Francesco Zuccarello Cimino, Console del Touring Club di Territorio di Reggio Calabria; Stefano Iorfida, Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos. Relaziona: Rocco Gangemi, Architetto. Lo Stretto di Messina, è una delle zone più affascinanti e suggestive del Mediterraneo, caratterizzata da un paesaggio marino unico tra la Sicilia e la Calabria. Nel corso dei secoli, i numerosi dipinti, incisioni, leggende mitologiche e immagini fotografiche hanno sempre evidenziato la bellezza e l’importanza strategica dello Stretto.