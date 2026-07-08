Proseguono, nella suggestiva cornice dello spazio del Chiostro della Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, gli appuntamenti del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in sinergia con la stessa chiesa. Da molti anni il Chiostro è divenuto, nei mesi estivi, un punto di riferimento per moltissime persone, desiderose di seguire le attività artistiche, religiose e culturali che l’associazione promuove attraverso confronti, riflessioni e dialoghi.

Mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21:00, nell’ambito del ciclo di incontri «Miti e suggestioni nelle voci del Sud», si svolgerà l’evento «Poesia, musica, arte e teatro». Apre la manifestazione l’intervento di don Antonio Cannizzaro, parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso – Tempio della Vittoria, e coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

Partecipano i poeti: Pino Ambrogio, Domenico Baronetto, Pina De Felice, Giovanna Oro, Arturo Cafarelli, Francesco Surace e Iolanda Spinella, con la partecipazione dell'attore Enzo Schiavone.

Durante l’evento ci sarà un intermezzo musicale a cura di: Francesca Anglisano, voce; Paolo Fotia, fisarmonica; Dario Verardo, chitarra; Vincenzo Tuscano, chitarra e mandolino.

Attraverso l’iniziativa, il Cis della Calabria, da oltre un ventennio, cerca di valorizzare tematiche e protagonisti della realtà calabrese e affermare il valore della cultura quale strumento per diffondere le istanze solidaristiche e spirituali che sono alla base di ogni relazione umana.