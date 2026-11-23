

Martedì 24 novembre, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del romanzo “Cuori tempestosi” di Mia Bennet (Riccardo Edizioni – Collana Marsili). L’appuntamento culturale, promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) in collaborazione con la Biblioteca “P. De Nava”, gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava”. A coordinare e introdurre i lavori sarà Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. Seguiranno l’intervento critico della prof.ssa Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino e componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria, e le riflessioni della stessa autrice. Il romanzo “Cuori tempestosi” è un’opera capace di fondere con equilibrio le sfumature del romanzo contemporaneo e le atmosfere misteriose e gotiche della grande letteratura inglese.

Il libro nasce dalla penna di Mia Bennet, pseudonimo di Sara Maria Crucitti, giovane studentessa del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Lettrice appassionata di romance e fantasy, coltiva da sempre l’amore per la scrittura e per i grandi classici. Il romanzo segna un esordio narrativo che intreccia radici calabresi, suggestioni fantastiche e il battito inesorabile di una grande storia d’amore destinata a lasciare il segno.