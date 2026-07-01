Dal 3 luglio al 3 agosto la mostra fotografica dell'artista, inserita nel programma di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea, racconta il rapporto tra educazione, identità e libertà attraverso immagini realizzate insieme ai suoi studenti
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Dal 3 luglio al 3 agosto 2026 l'Area Archeologica Griso Laboccetta di Reggio Calabria ospita The Classroom, mostra fotografica di Hicham Benohoud inserita nel programma di Ulteriore – Fotografia, Arti Visive & Cultura Contemporanea.
Nato dall'esperienza di Hicham Benohoud come insegnante d'arte nel Marocco degli anni Novanta, The Classroom utilizza la fotografia come strumento pedagogico e di ricerca. All'interno della propria aula, l'artista trasforma lo spazio scolastico in un laboratorio di sperimentazione, invitando gli studenti a confrontarsi con la creatività e con la costruzione della propria identità.
Realizzate insieme agli studenti, le immagini sono attraversate da una costante tensione tra gioco e disciplina, libertà e controllo. Attraverso composizioni costruite, gesti apparentemente semplici e situazioni sospese tra realtà e finzione, Benohoud sviluppa una riflessione sulle dinamiche educative, sulle strutture sociali e sulla condizione postcoloniale, costruendo un linguaggio visivo capace di unire ironia, inquietudine e immaginazione.
A oltre vent'anni dalla sua realizzazione, The Classroom continua a rappresentare uno dei nuclei più significativi della ricerca dell'artista, offrendo una riflessione ancora attuale sul rapporto tra educazione, identità e libertà individuale.
HICHAM BENOHOUD
Hicham Benohoud nasce a Marrakech nel 1968, dove vive e lavora. Fin dalla sua prima mostra nel 1998 sviluppa una ricerca che, attraverso fotografia, performance, pittura e installazione, esplora le strutture sociali e culturali del Marocco e le nozioni di identità individuale e collettiva.
Il suo lavoro è stato presentato in importanti istituzioni e manifestazioni internazionali, tra cui la Galerie VU di Parigi, la Maison Européenne de la Photographie, la Biennale di Gwangju, le Rencontres Photographiques de Bamako e la Biennale Dak'Art. Le sue opere fanno parte delle collezioni permanenti della Tate Modern di Londra e del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Nel 2025 ha ricevuto il prestigioso Aperture–Paris Photo Book Award per il volume The Classroom.
THE CLASSROOM - Hicham Benohoud
3 luglio – 3 agosto 2026
Area Archeologica Griso Laboccetta
Via 2 Settembre, Reggio Calabria
Dal martedì al sabato dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Ingresso al Parco € 2,00
Ridotto € 1,00 (soci Ulysses e partners)
Gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per gli over 70