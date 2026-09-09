Nella suggestiva cornice del Chiostro della Chiesa degli Artisti (San Giorgio al Corso) di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e la parrocchia presentano, in anteprima cittadina, il volume di poesie “Percorsi di vita” di Iolanda Spinella (Falzea Editore).

L'appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21:00. La serata si aprirà con i saluti di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso – Tempio della Vittoria. I lavori saranno coordinati da Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. L'opera sarà ripercorsa attraverso gli interventi di: Giovanni Suraci, scrittore; Gianfranco Cordì, filosofo e critico d’arte. La manifestazione sarà impreziosita dagli intervalli musicali a cura del M° Flora Ferrara (pianoforte) e del M° Giorgia Gatto (violino). Concluderà la serie degli interventi la stessa autrice, Iolanda Spinella, artista e di creare, comunicare ed evocare l'universo del suo mondo artistico. Esperienze, sogni, delusioni, emozioni e profonde amicizie prendono nuova vita tra le pagine di questa sillogeclettica attivamente impegnata anche nella pittura e nel teatro.

In “Percorsi di vita”, Iolanda Spinella ripercorre le tappe della propria esistenza spinta dal desiderio autentico di creare, comunicare ed evocare l'universo del suo mondo artistico. Esperienze, sogni, delusioni, emozioni e profonde amicizie prendono nuova vita tra le pagine di questa silloge, arricchita ed impreziosita da alcune opere pittoriche realizzate dalla stessa autrice.