Reggio Calabria torna protagonista del panorama musicale nazionale grazie a una nuova, prestigiosa pubblicazione discografica dell’Orchestra del Teatro Francesco Cilea, diretta dal Maestro Alessandro Tirotta. A consacrare questo importante traguardo è Amadeus, una delle più autorevoli riviste italiane dedicate alla musica classica, che sceglie di dedicare la copertina del numero di novembre 2026 proprio al direttore d’orchestra reggino e al celebre oboista Fabien Thouand.

Il titolo di copertina, “Vivaldi, l’oboe torna protagonista”, accompagna un progetto discografico di grande valore artistico e musicologico: il completamento dell’integrale dei Concerti per oboe e orchestra di Antonio Vivaldi, affidato all’interpretazione di Fabien Thouand e dell’Orchestra del Teatro Francesco Cilea, sotto la direzione di Alessandro Tirotta.

Il disco allegato alla rivista presenta otto concerti del grande compositore veneziano, restituendo al pubblico la straordinaria ricchezza espressiva e virtuosistica di un repertorio che rappresenta una delle pagine più affascinanti della letteratura barocca per oboe.

Si tratta della terza copertina di Amadeus che vede protagonista il Maestro Alessandro Tirotta, la seconda assieme all’Orchestra del Teatro Cilea, orchestra storica e di riferimento per la città e la Regione, guidata dal Presidente e Primo violino di Spalla Maestro Pasquale Faucitano. Un risultato che testimonia la continuità di un percorso artistico costruito negli anni attraverso un’intensa attività concertistica e discografica, collaborazioni con interpreti di fama internazionale e una costante attenzione alla qualità delle produzioni musicali.

Un successo che assume un significato ancora più importante per Reggio Calabria. L’Orchestra del Teatro Francesco Cilea, realtà musicale profondamente legata alla città e al suo patrimonio culturale, continua infatti a distinguersi ben oltre i confini regionali, dimostrando come anche dal territorio calabrese possano nascere produzioni artistiche capaci di ottenere riconoscimenti e visibilità ai massimi livelli nazionali.

La presenza sulla copertina di una rivista prestigiosa come Amadeus rappresenta non soltanto un riconoscimento per i musicisti coinvolti, ma anche un’importante occasione di promozione culturale per l’intera città. Il nome di Reggio Calabria, attraverso quello della sua orchestra e del suo storico teatro, raggiunge ancora una volta migliaia di appassionati, musicisti, studiosi e operatori del settore musicale in tutta Italia.

Alla guida dell’Orchestra del Teatro Cilea, Alessandro Tirotta prosegue così un percorso che coniuga la valorizzazione delle professionalità musicali del territorio con una visione artistica di respiro internazionale. La collaborazione con Fabien Thouand, oboista di riconosciuto prestigio, conferma la capacità dell’ensemble reggino di confrontarsi con solisti di altissimo livello e con progetti discografici particolarmente impegnativi.

Ma a questo nuovo successo il Maestro Alessandro Tirotta ha voluto affiancare anche un’iniziativa rivolta alle nuove generazioni.

Con l’intento di avvicinare i giovani alla grande musica e di promuovere l’ascolto consapevole del repertorio classico, il direttore d’orchestra ha annunciato che, insieme all’Orchestra del Teatro Francesco Cilea, regalerà personalmente una copia del disco a tutte le scuole della città e del Comprensorio Metropolitano che ne faranno richiesta e che manifesteranno il desiderio di farlo ascoltare ai propri studenti.

«Credo profondamente nel valore educativo della musica e nella necessità di avvicinare i ragazzi all’ascolto del grande repertorio. Questo disco rappresenta per noi un importante risultato artistico, ma desidero che possa diventare anche uno strumento di conoscenza e di formazione. Per questo, insieme all’Orchestra del Teatro Cilea e al Maestro Faucitano, abbiamo deciso di donarne una copia a tutte le scuole che vorranno proporne l’ascolto ai propri allievi. Sarebbe una grande soddisfazione sapere che il nostro lavoro possa entrare nelle aule scolastiche e contribuire a far scoprire ai più giovani la bellezza della musica di Vivaldi», dichiara il Maestro Alessandro Tirotta.

Un gesto che sottolinea la volontà di non limitare l’attività dell’orchestra alla sola dimensione concertistica, ma di renderla parte attiva di un più ampio progetto di diffusione della cultura musicale, nel quale la formazione del pubblico di domani occupa un ruolo centrale.

La nuova uscita editoriale di Amadeus diventa così motivo di orgoglio per l’intera comunità reggina: un ulteriore riconoscimento per un’orchestra che, attraverso il lavoro, la professionalità e l’impegno dei suoi musicisti, continua a portare il nome di Reggio Calabria all’attenzione del mondo musicale nazionale.

Un altro disco, un’altra copertina, un nuovo importante capitolo di un percorso artistico che dimostra come la grande musica possa nascere e crescere anche nel cuore della Calabria, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.