Il sindaco f.f. ha evidenziato: «Siamo contenti di poter rendere ancora una volta omaggio al pittore dopo l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che gli ha dedicato un largo coltivato a giardino sul Viale Europa»

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è intervenuto alla Biblioteca della Villetta De Nava in occasione della presentazione della retrospettiva dedicata all’artista, originario di Saline Ioniche, Aldo Foti.

All’incontro hanno preso parte le figlie dell’artista, Eridana e Iris Foti, e la moglie, insieme a Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis Calabria che ha moderato l’evento, Irene Calabrò dell’Associazione Nike, e Daniela Neri, funzionaria EQ del Settore Cultura e responsabile della biblioteca.

Nel suo intervento, il sindaco f.f. ha evidenziato: «Siamo contenti di poter rendere ancora una volta omaggio al pittore Aldo Foti, dopo l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che ha dedicato all’artista un largo giardino sul Viale Europa. Dando memoria alle generazioni future custodiamo il valore, la visione e i tratti più autentici di questa terra dal sole al mare. Saluto con affetto la moglie e le figlie di Aldo Foti, con cui abbiamo condiviso momenti ed emozioni durante l'intitolazione. Sappiamo bene che anche per chi verrà dopo dobbiamo onorare chi non c’è più. Questi tesori dobbiamo farli nostri: sono la testimonianza reale dell’affetto che la città rivolge a un artista».

A proposito della necessità di luoghi deputati alla cultura, a precisa domanda il sindaco ha chiarito: «Gli spazi non sono mai sufficienti, ma il costruendo museo del mare avrà degli spazi che potrebbero essere a disposizione. La città cresce anche in questo senso».