L’Auditorium Comunale di Roccella Jonica, con assegnazione comunale ad evidenza pubblica, diventa il terzo teatro pubblico gestito da Dracma, che oggi è l’unico Centro di produzione teatrale ministeriale in Calabria.

La nuova gestione, nonché tutte le attività connesse, sarà presentata martedì 17 novembre alle ore 11:00, nel corso di una conferenza stampa in programma presso il Comune di Roccella Jonica.

Al centro della conferenza, oltre all'affidamento pluriennale a Dracma della gestione e valorizzazione dell'Auditorium Comunale da parte dell’amministrazione, ci sarà anche la presentazione del progetto artistico e della nuova stagione teatrale, che partirà a dicembre e si concluderà a maggio 2027.

Con l'ingresso dell'Auditorium di Roccella Jonica, Dracma amplia la propria rete operativa nel territorio regionale, in cui compaiono l’Auditorium di Polistena, sede stabile di Dracma, l’Auditorium comunale di Filadelfia (VV), nonché la programmazione teatrale presso il Cartoline After Club a Reggio Calabria.

Oltre ad essere una compagnia di produzione riconosciuta da Regione Calabria e dal Ministero della Cultura come Centro di Produzione, Dracma nel 2025, insieme a Teatro del Carro, ha ottenuto il riconoscimento ministeriale e regionale come Centro di Residenza Artistica della Calabria, dando vita a C.Re.A. Calabria, organismo che sostiene la creatività contemporanea e il lavoro di artisti e compagnie attraverso le residenze artistiche.

Già a partire da dicembre 2026, il Comune di Roccella Jonica potrà avere finalmente un partner professionale qualificato con cui promuovere in sinergia le arti sceniche su tutto il comprensorio jonico e in ogni ambito specifico d’intervento, a partire dalla programmazione multidisciplinare, la produzione di spettacoli teatrali, residenze artistiche nazionali e internazionali e laboratori di alta formazione.