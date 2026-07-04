I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Francesco Cagliuso e all'Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo; a dialogare con l'autore sarà la filologa Michela Crucitti

Sarà la Biblioteca comunale di Caulonia Marina a ospitare, lunedì 6 luglio alle ore 18, la presentazione del romanzo "Il tempo del male" di Santo Gioffrè, edito da Castelvecchi. Un appuntamento che l'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura, ha voluto inserire nel calendario delle iniziative culturali del paese, per la statura dell'autore e per la forza dei temi che la sua opera porta con sé.

Medico e scrittore di Seminara, Santo Gioffrè si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Messina, specializzandosi in ginecologia e ostetricia. Alla lunga carriera nella sanità pubblica ha affiancato un impegno civile e politico che lo ha visto, tra l'altro, ricoprire per anni la carica di assessore alla Cultura della Provincia di Reggio Calabria. Nel 2015, da commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria, fu il primo a denunciare le anomalie contabili di un sistema che sarebbe stato poi sciolto per infiltrazione mafiosa, una vicenda di coraggio civile che ne ha fatto un riferimento nella lotta al malaffare. Autore pluripremiato, deve la sua notorietà soprattutto ad "Artemisia Sanchez", da cui la Rai ha tratto una fortunata serie televisiva e che gli valse l'amicizia con Lucio Dalla e che venne presentato a Caulonia nel 2006, con assessore alla cultura Giovanni Maiolo.

Con "Il tempo del male", presentato in prima nazionale a Palazzo Alvaro lo scorso mese, Gioffrè firma un romanzo intenso e fortemente radicato nella nostra terra. Attraverso la vicenda di un medico di famiglia, l'autore racconta quarant'anni di storia che diventano il ritratto di una generazione e di una Calabria segnata dalle faide, dal dolore e dalle ferite lasciate dalla violenza. Ma è anche il racconto di una terra capace di esprimere donne e uomini coraggiosi e integri: un libro che guarda dentro le ferite senza smettere di cercare, ostinatamente, una possibilità di riscatto.

I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Francesco Cagliuso e all'Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo; a dialogare con l'autore sarà la filologa Michela Crucitti.

Nel presentare l'iniziativa, l'Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo sottolinea come ospitare un autore del calibro di Santo Gioffrè significhi, per Caulonia, aprire uno spazio di riflessione autentica sulla nostra identità. «Il tempo del male non è soltanto un romanzo — osserva Maiolo — è uno specchio nel quale la Calabria è chiamata a riconoscersi, con le sue ferite ma anche con la sua straordinaria capacità di resistere e di rialzarsi. Portare queste pagine nella nostra biblioteca, tra la nostra gente, è un modo per affermare che la cultura resta lo strumento più forte che abbiamo per costruire coscienza civile e comunità. È un appuntamento che si inserisce con coerenza nel percorso che stiamo portando avanti, fatto di legalità, memoria e riscatto».

Anche il Sindaco Francesco Cagliuso ha voluto rimarcare il valore dell'incontro, ricordando che accogliere Gioffrè significa dare voce a una Calabria che denuncia e che non si arrende. «Santo Gioffrè — afferma Cagliuso — ha dimostrato con la sua vita, prima ancora che con i suoi libri, cosa voglia dire mettersi dalla parte giusta e pagarne il prezzo. Caulonia è orgogliosa di accoglierlo e di offrire ai propri cittadini un'occasione di confronto su temi che ci riguardano tutti da vicino. Invito l'intera comunità a partecipare: sarà un pomeriggio di cultura, ma anche di impegno e di speranza».

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte all'incontro.