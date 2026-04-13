Dopo i saluti istituzionali, dialogherà la giornalista Maria Teresa D’Agostino. La scrittrice Rossella Scherl leggerà alcuni brani del romanzo
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Un romanzo scritto mescolando gli stilemi del thriller e quelli della tragedia greca. Una storia di radici e delitti, scavando nella profondità più nera delle passioni umane.
Nell’ambito del progetto “Siderno. I mondi possibili della lettura” finanziato dopo che la Città di Siderno ha ottenuto, per il secondo triennio consecutivo, il titolo di “Città che legge” del Cepell, sabato 18 aprile alle 18 al bookstore Mondadori del centro commerciale “La Gru”, avrà luogo la prima presentazione, su scala nazionale, di “Dove canta il cuculo”, il nuovo romanzo di Gioacchino Criaco, appena uscito per Piemme.
«Il cuculo non prepara il proprio nido, ruba quello di altre madri inconsapevoli, uccidendone la prole. Dove canta, la vita si spegne. Anche Gino, il protagonista, abita un nido non suo. Strappato ancora bambino alle montagne dell'entroterra calabrese, approda tra le nevi del Canada, nella casa senza figli dei Morano. Il profumo della salsa sul fuoco richiama la patria perduta, ma qui si parla una lingua diversa: un miscuglio di vocaboli antichi e parole deformate dalla lontananza».
Un noir di emigrazione e malavita, dunque, per l’autore del best seller “Anime Nere”.
Dopo i saluti istituzionali, dialogherà la giornalista Maria Teresa D’Agostino. La scrittrice Rossella Scherl leggerà alcuni brani del romanzo.