Nel corso dell'evento spazio alla presentazione del libro “Qualcuno mi uccida” di Diego Pitea e alla mostra fotografica “L’enigma in cornice”

Taurianova si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento all'insegna della cultura e del mistero, dove letteratura e fotografia si uniscono in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico tra parole e immagini impreziosite da suggestioni noir.

Nell’ambito della rassegna «Taurianova Legge», domenica alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale «A. Renda», si terrà la presentazione del libro «Qualcuno mi uccida» di Diego Pitea, edito da AltreVoci Edizioni.

A dialogare con l’autore sarà Mariagrazia Arceri - Associazione culturale Parallelo 38 - che guiderà i presenti in un percorso narrativo tra suspense, introspezione e profondità psicologica.

Saluti istituzionali a cura di Emanuela D’Eugenio, presidente Associazione culturale Parallelo 38, Maria Fedele, assessore alla Cultura del Comune di Taurianova, e Francesco Forestieri, presidente Club Fotoamatori Gioiesi «Michelangelo Marino».

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, inaugurata la mostra fotografica «L’enigma in cornice», un’esposizione ispirata all’universo del giallo e dedicata a una figura simbolo del genere, Agatha Christie. L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario di celebrazioni che, in tutta Italia, ricordano i 50 anni dalla scomparsa della celebre «Regina del Giallo», rendendo omaggio alla sua straordinaria eredità letteraria attraverso un percorso visivo ricco di indizi, atmosfere e mistero.

Un’occasione imperdibile per vivere la cultura in modo coinvolgente e originale, tra indagini narrative e suggestioni visive.

L’evento segna anche l’apertura della quarta edizione di «Taurianoir», rassegna dedicata al noir e al mistero, diretta dall’Associazione culturale Parallelo 38, ormai riconosciuta come punto di riferimento per gli appassionati del genere e per la valorizzazione culturale del territorio.