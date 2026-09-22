Il 24 e 25 settembre il Museo dello Strumento Musicale propone una mostra di cordofoni e una serata di musica dal vivo con il concerto “Amodeo canta Spagna”.

Due mondi apparentemente lontani, quello della musica e quello del tennis, uniti da un elemento comune: le corde. È da questa suggestione che nasce “Tra incordati e accordati”, l’iniziativa che giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2026 sarà ospitata dal Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Pentimele, a Reggio Calabria.

Due giornate dedicate alla musica, agli strumenti e all’incontro, costruite attorno al gioco di parole tra l’“incordare” una racchetta e l’“accordare” uno strumento musicale.

Il programma prenderà il via giovedì 24 settembre alle ore 18.00 con una mostra di cordofoni facenti parte dell'ampia collezione del MuStruMu. Nell’ambito dell’esposizione sarà presentata anche una macchina incordatrice, a cura di Marco Gabrielcic, creando così un collegamento concreto tra gli strumenti a corda e il tennis.

La seconda serata, venerdì 25 settembre alle ore 21.00, sarà invece dedicata alla musica dal vivo con il concerto “Amodeo canta Spagna”.

Giovanni Amodeo, voce, interpreterà i testi di Demetrio Spagna mentre le musiche e gli arrangiamenti sono di Salvatore Familiari.

Ospiti del concerto saranno Luciano Troja, al piano elettrico, e Giancarlo Mazzù, alla chitarra elettrica, della Creative Orchestra di Messina.

«Ringraziamo davvero il Circolo del Tennis Rocco Polimeni e il suo Presidente Ezio Privitera per aver creduto nella nostra iniziativa e per lo spazio e la visibilità che stanno offrendo al MuStruMu – dichiara Ken Curatola, Consigliere del Mustrumu –. Per una realtà come la nostra è importante poter incontrare nuovi pubblici e portare la musica e la cultura anche in luoghi diversi da quelli nei quali siamo abituati a trovarle. Questa collaborazione dimostra come realtà differenti possano incontrarsi e creare insieme qualcosa di bello per la città».

Una collaborazione accolta con altrettanto entusiasmo dal Circolo del Tennis Rocco Polimeni.

«Abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa del MuStruMu, perché riteniamo importante che il Circolo sia non soltanto un luogo dedicato allo sport, ma anche uno spazio aperto alla cultura, alla musica e alle occasioni di incontro – dichiara Ezio Privitera, Presidente del Circolo del Tennis Rocco Polimeni –. “Tra incordati e accordati” rappresenta perfettamente questo spirito, creando anche un legame originale tra il mondo del tennis e quello della musica. Siamo quindi felici di ospitare queste due giornate e di offrire il nostro contributo alla valorizzazione di una realtà culturale del territorio come MuStruMu».

Il titolo dell’iniziativa racchiude, dunque, il senso delle due giornate: corde da tendere e corde da accordare, racchette e strumenti musicali, sport e cultura che trovano un terreno comune nel desiderio di creare occasioni di incontro e condivisione.

L’appuntamento è al Circolo del Tennis Rocco Polimeni, Pentimele – Reggio Calabria.

Giovedì 24 settembre 2026 – dalle ore 18.00 alle 21:00

Mostra di cordofoni di MuStruMu e presentazione della macchina incordatrice.

Venerdì 25 settembre 2026 – dalle ore 21.00

Concerto “Amodeo canta Spagna”, con Giovanni Amodeo (voce), Demetrio Spagna (Fiati e testi), musiche e arrangiamenti di Salvatore Familiari. Guest: Luciano Troja (piano elettrico) e Giancarlo Mazzù (chitarra elettrica) della Creative Orchestra di Messina.