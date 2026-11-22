Nel volume di Domenico Cersosimo e Sonia Serazzi si incrociano «il pensiero di un economista e la narrazione di una scrittrice che raccoglie le vite intorno a sé e cerca però di sospingerle verso la storia»

«“La vita piccola” nasce dal desiderio di incrociare la macro storia con le esistenze che si snodano nella loro quotidianità apparentemente ordinaria e invisibile, quelle esistenze che però sorreggono il mondo, quelle che non fanno migliaia di visualizzazioni ma mandano avanti le nostre società. È il tentativo di mostrare come una realtà minima ci racconti qualcosa del Paese maiuscolo, rendendo visibili ferite e bellezze spesso occultate».

Sonia Serazzi sintetizza così il libro che firma con Domenico Cersosimo, fresco di stampa per Rubbettino editore, presentato sabato al Mondadori Bookstore di Siderno del Centro commerciale “La Gru”, presenti anche gli studenti del Polo Liceale di Locri, accompagnati dal professore Giuseppe Giarmoleo, e il Caffè Letterario “Mario La Cava”, letture curate da Rossella Scherl.

“La vita piccola” è riflessione e narrazione sui luoghi che vivono una dimensione “minuta”, scrivono gli autori, tra mancanze strutturali e diritti spesso negati, vite intrise di dignità che resistono “controvento”. Ne fa analisi sociale e lettura critica Domenico Cersosimo, professore onorario di economia applicata all’Unical e presidente dell’Associazione Riabitare l’Italia, autore tra gli altri dei saggi “Lento pede” e “Contro i borghi” (entrambi Donzelli editore); ne fa una narrazione intensa, densa di ironia e poesia, Sonia Serazzi, con la sua arte del raccontare le piccole cose in un respiro universale.

Un atto politico in senso ampio per entrambi, da diverse visuali che si intrecciano e convergono. «Abbiamo incrociato il pensiero di un economista e la narrazione di una scrittrice che raccoglie le vite intorno a sé e cerca però di sospingerle verso la storia, e questo accade proprio grazie alla riflessione raffinatissima di un intellettuale come Cersosimo» dice Sonia Serazzi. Voci appassionate contro differenze che scavano disuguaglianze tra luoghi, ma pure dentro gli stessi posti. Luoghi da cui fa emergere tutta la forza di persone che scelgono la dignità anche quando attraversano la povertà.

Un mondo che la scrittrice calabrese ci ha fatto conoscere nei suoi romanzi, “Non c’è niente a Simbari Crichi”, “Il cielo comincia dal basso”, “Una luce abbondante” (tutti editi da Rubbettino), dove la cura in senso lato è cifra distintiva del posto e degli abitanti, il dovere è sostanza e disciplina dei giorni, la solidarietà non è vuota, dove il piccolo è possibilità di ragionare sul sistema paese.

«Quella di un piccolo paese è una quotidianità laboriosa, una quotidianità di mestieri tramandati, di competenze antiche che cercano di rinnovarsi, ma anche di disoccupati che si scoraggiano, di sogni che rimangono chiusi in casa. E proprio su questo, sui sogni che spesso rimangono chiusi in casa, sento di fare mia una riflessione che tante volte ho sentito da Cersosimo: i sogni sono anche politica. Non è mai bello che dei sogni rimangano chiusi dentro perché nel sogno c’è una forza appassionata, una forza capace di muovere anche la realtà, di accenderla» spiega. E fa una considerazione sul contemporaneo: «Le vite piccole oggi ci mostrano cose diverse rispetto al passato perché il mondo corre con una velocità, una complessità differente. Il piccolo e il grande si incrociano più vorticosamente attraverso le reti informatiche, i social media, la televisione. Questo in qualche misura altera l’equilibrio delle vite piccole e le modifica. Questa cosa è una questione sulla quale dovremmo riflettere».

Cosa va cambiato del vivere nei piccoli paesi e cosa invece va assolutamente custodito?, le chiediamo: «Penso che quando si vive nei piccoli paesi sia opportuno tenere sempre d’occhio con forza appassionata la Costituzione. I diritti nei paesi non possono essere negati. Il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, in questi luoghi talvolta vengono negati. Bisogna dirla questa cosa, bisogna dirla chiaramente. Mi è capitato di trovare scritto in alcuni temi di studenti del sud che venivano interrogati sui loro sogni che sognavano un lavoro. Io penso che quando in Italia, Paese occidentale evoluto, c’è qualcuno che deve sognare quello che sarebbe un diritto, ecco c’è un problema politico che va affrontato e va tematizzato. La cosa preziosa, da custodire e preservare, è la rete di relazioni solidali che sostengono le comunità del nostro sud, ma dell’Italia intera. Una forma di civiltà che è una risorsa irrinunciabile».