Vinti 18mila euro con un 6 Doppio Oro, mentre a Rosarno un 6 Oro vale 12.500 euro
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Calabria protagonista con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 11 settembre, come riporta Agipronews, si festeggia una doppietta in provincia di Reggio Calabria: a Villa San Giovanni centrato il colpo più alto di giornata con un 6 Doppio Oro da 18mila euro in via Riviera, seguito dai 12.500 euro di Rosarno grazie a un 6 Oro in piazza Stazione.
L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.