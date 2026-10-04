Si terrà venerdì 23 ottobre 2026 , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , a Palazzo C. Alvaro , sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il convegno «Dalla competenza economica alla parità: contabilità accrual, Riforma 1.15 Pnrr e bilancio di genere come leve di equità e trasparenza» .

L'iniziativa è promossa dalla Consigliera di Parità, Simona Caracciolo, con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria. L'incontro offre un'occasione di approfondimento sulle prospettive aperte dalla nuova contabilità economico-patrimoniale a base accrual e sullo stato di attuazione della Riforma 1.15 del Pnrr Al centro vi è il ruolo del bilancio di genere come strumento di equità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

I lavori saranno aperti dalla Consigliera di Parità Simona Caracciolo. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana, Francesco Cannizzaro, del Presidente dell'Odcec di Reggio Calabria, Fabio Mulonia, e dell'europarlamentare Giusi Princi, membro della Commissione Femm per i diritti delle donne e la parità di genere.

La prima sessione vedrà gli interventi di Vincenza Caracciolo La Grotteria, docente di diritto amministrativo e contabilità pubblica e Vice Direttrice del Digies dell'Università Mediterranea, su responsabilità amministrativa e buon andamento della PA, e di Alessandro Giordano, Tesoriere dell'Odcec di Reggio Calabria, sullo stato di attuazione della riforma 1.15 Pnrr e sulla nuova contabilità a base accrual.

Nella seconda sessione interverranno Maria Teresa Nardo , docente ordinario di Economia aziendale all'Università della Calabria, sul bilancio di genere nel sistema di contabilità pubblica, e Maddalena Berardi , Direttore Generale dell'Asp di Reggio Calabria, con un caso di studio territoriale sull'esperienza dell'Azienda nel tradurre gli indicatori di genere nel Rendiconto Sociale e nella gestione del personale di un grande ente pubblico.

«Parlare di conti pubblici significa parlare anche di come le risorse vengono orientate e rendicontate: il bilancio di genere ci aiuta a rendere visibili gli effetti delle scelte amministrative sulle donne e sugli uomini. Questo convegno vuole mettere insieme competenze economiche, accademiche e istituzionali del territorio per fare della parità una leva di trasparenza» , dichiara la Consigliera di Parità Simona Caracciolo .

L'invito a partecipare è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti pubblici del territorio, ai professionisti e a tutte le persone interessate ai temi della contabilità pubblica e della parità.