In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per il 15 aprile e coincidente con la nascita di Leonardo da Vinci, simbolo universale del genio italiano, la Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria promuove una prestigiosa iniziativa celebrativa dal titolo:

L’evento si svolgerà mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore18:00 alle 22:00, presso il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, configurandosi come un appuntamento di alto valore istituzionale, culturale ed economico.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio produttivo e creativo italiano, ponendo al centro il ruolo strategico delle eccellenze territoriali e, in particolare, del Bergamotto di Reggio Calabria, simbolo identitario della Calabria e protagonista riconosciuto a livello internazionale nel settore della profumeria e non solo.

Elemento centrale della serata sarà il conferimento del: Premio Nazionale “Eccellenze Italiane per il Made in Italy” Riconoscimento al Genio Italiano assegnato a personalità di rilievo nazionale che si sono distinte nei rispettivi ambiti – dalla moda al cibo, dall’arte del lusso alla comunicazione – contribuendo a diffondere nel mondo i valori del Made in Italy.

Tra i premiati figurano imprenditori e protagonisti di storiche realtà italiane, espressione autentica del saper fare, della tradizione e dell’innovazione che rendono l’Italia un punto di riferimento globale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione promosso dal Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, realtà nata nel 2015 che riunisce cultura, ricerca, impresa e formazione, coinvolgendo personalità di livello nazionale e internazionale, tra cui premi Nobel, premi Oscar e campioni dello sport.

La celebrazione rappresenta non solo un momento di riconoscimento, ma anche un’occasione concreta di rilancio per il territorio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Reggio Calabria nel panorama del Made in Italy.