Parla tutto al femminile il Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Parole”, giunto alla sua settima edizione. Alla Casa dell’Energia la proclamazione dei vincitori in una serata piena di emozioni. Sulle 89 opere presentate ha conquistato il primo premio Valeria Currò, architetto 34enne di Firenze con il suo “Dopo”. Il suo elaborato illustra con garbo, rispetto e profonda emozione, la tragedia che ha visto protagonista una giovane ragazza, durante il difficile periodo della pandemia di inizio decennio.

A seguire “Stato in luogo (appunti di una valigia vuota”, di Marta Rimedio, 24enne romana, studentessa di architettura. Nel suo peregrinare per l’Europa, attraverso una attenta osservazione dei luoghi, trova casa nella propria valigia più che nelle mura di un edificio.

Al terzo posto si è classificata Alessia Gaetana Quattrone, architetto 34enne di Reggio Calabria, con “Dove il mare parla la stessa lingua”. L’autrice scopre sorprendenti affinità architettoniche tra Venezia e Reggio Calabria, la sua città d’origine. Dettagli, forme e decorazioni diventano le lettere di un linguaggio comune, capace di unire luoghi lontani e storie differenti.

La giuria del premio, composta da Natalia Cangi (direttore organizzativo dell’Archivio diari di Pieve S. Stefano), Nicola di Battista (architetto-giornalista, già direttore di Domus), Pino Pasquali (docente universitario e architetto di fama nazionale), Antonella Giorgeschi (già presidente dell’ordine degli architetti di Arezzo e attuale Commissario straordinario dell’Ordine degli architetti di Perugia) e Ivo Brocchi (giornalista e docente), con l’ausilio della commissione di lettura che in prima battura esamina tutte le opere, coordinata dall’architetto Riccardo Imperio, ha ritenuto meritevole di menzione una quarta opera: “L’architettura che non c’è”, della torinese Silvia Trovato. L’autrice, con un racconto intimo e sincero, ripercorre la propria vita, dagli anni della laurea in architettura fino alla maturità, raccontando il sogno mai realizzato di esercitare la professione per cui aveva studiato. Una testimonianza personale che diventa riflessione collettiva sulle difficoltà di tanti laureati nel trovare una propria strada nel mondo dell’architettura.

La serata è stata allietata dalle letture interpretate magistralmente dall’attore e regista Andrea Biagiotti. Il Concorso ha il patrocinio della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, presso il quale sono conservate le prime dieci opere classificate ogni anno.

Anche questa edizione del Concorso ha dimostrato la originalità e l’attrazione da ogni parte d’Italia. 89 le opere inedite inviate, di cui 53 scritte da donne e 36 da uomini, con una netta prevalenza di autori giovani e giovanissimi.

53 sono architetti, una decina studenti di architettura e una ventina spaziano fra varie professioni: docenti, ricercatori accademici, artisti, Interior & Spacial Designer, giornalisti e critici teatrali.

I senior offrono riflessioni mature, storiche e spesso disincantate sulla professione. La fascia intermedia (massiccia partecipazione di nati tra il 1991 e il 2005) usa il testo per fare critica su temi complessi. Molti di loro sono studenti universitari che affrontano l'architettura con uno sguardo fresco ed entusiasta.

La distribuzione geografica dei partecipanti mostra una prevalenza del Centro-Nord (solo 4 persone di Arezzo). Nonostante numericamente inferiori, gli autori nati al Sud (Palermo, Cosenza, Foggia, Taranto, Matera, Chieti) hanno firmato alcuni dei testi più densi dal punto di vista identitario, legati alla pietra, alla ruralità e alle radici storiche del territorio.

In generale i testi si dividono equamente tra l'analisi di grandi icone dell'architettura moderna - contemporanea e la riscoperta del patrimonio storico o industriale.

Le Corbusier è in assoluto il più citato e analizzato, ma spiccano in ogni edizione le emozioni scaturite dalla tomba Brion di Carlo Scarpa.

I testi dimostrano che le emozioni più intense non scaturiscono dalla fredda perfezione geometrica, ma dalla capacità dell'architettura di farsi "custode di memorie" e generatrice di benessere.