«Questo è un momento, che la città attendeva da tempo. Inaugurare oggi il terminal passeggeri dell’Aeroporto dello Stretto significa consegnare all’intera area dello Stretto una struttura rinnovata e certamente all’altezza delle ambizioni del territorio, richiamando la vocazione strategica di Reggio nel Mediterraneo come opportunità decisiva per attrarre investimenti, turismo, lavoro e nuove energie imprenditoriali.

L’obiettivo è sempre stato quello di rendere Reggio una città accogliente e dinamica, capace di dialogare con il resto del Paese e con l’Europa. In questo contesto lo scalo di Reggio è una porta aperta sul futuro.

Il buon governo non si costruisce in solitudine, ma attraverso la capacità di creare sinergie, di sedersi allo stesso tavolo con spirito costruttivo, anteponendo l’interesse della città. Comune, Regione, gestore aeroportuale e autorità di settore: ciascuno nel proprio ruolo, ma tutti nella stessa direzione.

Abbiamo sempre sostenuto che l’Aeroporto dello Stretto dovesse assumere una funzione strategica non solo per Reggio Calabria. Ragionare di Aeroporto dello Stretto significa ragionare di un bacino di utenza che supera i confini amministrativi della città.

Reggio e Messina sono, in questa prospettiva, un’unica grande città di circa 500 mila abitanti, con due aree metropolitane che insieme superano il milione e duecentomila abitanti: uno spazio integrato che condivide un aeroporto e una vocazione a diventare polo di attrazione nel Mediterraneo. Non è un caso che si chiami Aeroporto dello Stretto: la sua missione è essere il gate aereo di quest’area.

In questa direzione abbiamo già compiuto passi significativi, lavorando per costruire un sistema di collegamento intermodale stabile tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, per rendere possibile a un cittadino messinese raggiungere lo scalo con un biglietto unico integrato. Un tassello fondamentale nella costruzione dell’area dello Stretto come realtà concreta e non solo come vocazione geografica.

Continueremo su questa strada: un sistema infrastrutturale moderno richiede connessioni rapide, affidabili ed efficienti tra le diverse modalità di trasporto. Per questo lavoriamo affinché porto, rete ferroviaria, aeroporto e rete urbana possano dialogare sempre meglio, offrendo servizi adeguati agli standard europei.

Questa è anche la visione di “Reggio Destinazione”: una città che non vuole essere solo un luogo di passaggio, ma una meta scelta, vissuta e raccontata. Un aeroporto moderno vive se è connesso, se è frequentato, se genera relazioni, opportunità e flussi.

Per questo il tema dei collegamenti resta decisivo, ed è importante rafforzare il dialogo con le compagnie aeree, in particolare Ita Airways e Ryanair, per favorire nuove rotte e una maggiore competitività dello scalo.

Come amministrazione comunale proseguiamo inoltre l’interlocuzione con la Regione per migliorare la fruibilità delle aree circostanti. Abbiamo avuto riunioni in questo senso e ci apprestiamo anche a trasferire la scuola Pitagora in un’altra area idonea, per liberare gli spazi adiacenti allo scalo da destinare a servizi strategici. Le interlocuzioni con i soggetti coinvolti sono in corso e il percorso prosegue nel rispetto delle autorizzazioni, delle coperture finanziarie e delle procedure previste dalla legge.

Si tratta di interventi che, una volta realizzati, completeranno il quadro di un polo aeroportuale moderno e pienamente integrato nel tessuto della città.

Sappiamo bene che questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase. Una fase in cui Reggio Calabria deve continuare a credere nelle proprie potenzialità, nella propria posizione strategica e nella propria vocazione naturale di città mediterranea aperta al mondo». Così il sindaco f.f di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, durante l’inaugurazione del nuovo terminal partenze dell’Aeroporto dello Stretto.