Assemblea pubblica domenica 29 novembre alle 17. Il Comitato chiede una Commissione prezzi permanente e un accordo che garantisca almeno 95 euro al quintale per il prodotto industriale e 140 per il frutto fresco

Una quotazione ufficiale, trasparente ed etica per salvare l’oro verde reggino dalle speculazioni di mercato, dai rincari energetici insostenibili e dagli effetti devastanti di una crisi climatica senza precedenti. È questa la battaglia che il Comitato dei Bergamotticoltori Reggini, guidato dal portavoce Giuseppe Falcone, porta al centro del dibattito pubblico convocando gli Stati generali della filiera nel cuore dell’Area Grecanica.

L’appuntamento per l’assemblea pubblica – riprogrammato rispetto alla data iniziale del 28 novembre per motivi tecnici organizzativi legati alla struttura ospitante – si terrà definitivamente domenica 29 novembre 2026, alle ore 17:00, presso l’Access Point dell’Area Grecanica di Roghudi (via Ghorio).

Sulla scia degli storici traguardi normativi e giudiziari che blindano il definitivo riconoscimento dell’IGP a livello europeo, i produttori intendono ora accelerare sulla sostenibilità economica del comparto. Il Comitato ha quantificato i costi reali di gestione sul campo per l’annata in corso, definendo le soglie minime di riferimento sotto le quali non è più possibile scendere: 95,00 euro al quintale per il prodotto da industria (destinato alla spremitura e all’estrazione dell’olio essenziale) e 140,00 euro al quintale per il frutto fresco da mercato.

«La sostenibilità ambientale del nostro agrume simbolo, un unicum biologico mondiale, non può prescindere dalla dignità economica di chi lo coltiva», dichiara con fermezza Giuseppe Falcone, portavoce del Comitato. «Quest’anno le aziende agricole hanno affrontato esborsi spaventosi, amplificati da una siccità estrema che ha imposto turni continui di irrigazione straordinaria di soccorso solo per salvare le piante dal disseccamento. Accettare quotazioni al ribasso significa condannare i nostri bergamotteti all’abbandono definitivo, impoverendo il tessuto sociale reggino a esclusivo vantaggio di pochi intermediari e trasformatori speculativi. Non permetteremo che l’eccellenza di questa terra venga svenduta».

Per trasformare la proposta in un patto di filiera vincolante, all’incontro di domenica 29 novembre a Roghudi sono stati formalmente invitati:

I sindaci dei 51 Comuni compresi nell’areale del disciplinare IGP del Bergamotto di Reggio Calabria;

compresi nell’areale del disciplinare IGP del Bergamotto di Reggio Calabria; L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria;

L’assessore all’Ambiente della Regione Calabria;

Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

I titolari e i rappresentanti di tutte le ditte di trasformazione industriale attive nella provincia reggina.

L’obiettivo dell’assemblea è duplice: ottenere l’istituzione immediata di una Commissione prezzi permanente (Borsa Merci Locale) presso la Camera di Commercio, finalizzata al monitoraggio paritetico settimanale delle quotazioni di frutti ed essenze, e arrivare alla sottoscrizione di un accordo quadro regionale che impegni le ditte trasformatrici al rispetto dei parametri minimi fissati dagli agricoltori.

«Siamo a un bivio storico», conclude Giuseppe Falcone. «Se le istituzioni territoriali, la politica regionale e la parte industriale non faranno scudo comune insieme alla base agricola, il Bergamotto di Reggio Calabria rischia la paralisi produttiva. Chiamiamo a raccolta tutti i bergamotticoltori domenica 29 novembre alle 17:00 all’Access Point di Roghudi: la presenza compatta dei produttori sarà la nostra forza per pretendere dalle autorità risposte concrete e immediate».