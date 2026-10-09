In vista della nuova edizione di “Bergarè - Identità e territorio”, che si terrà a Reggio Calabria dal 22 al 25 ottobre 2026 presso il Castello Aragonese, la Camera di Commercio di Reggio Calabria promuove il contest “La migliore vetrina di Bergarè 2026”.

L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente il tessuto imprenditoriale locale, trasformando le vetrine dei negozi nei simboli dell’identità territoriale e celebrando il bergamotto, risorsa fondamentale per la storia, la cultura e l’economia dell’area metropolitana.

«Con il contest “La migliore vetrina” vogliamo rafforzare la sinergia tra le imprese del territorio e un evento iconico come Bergarè», ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana. «Il bergamotto rappresenta il nostro oro verde, un'eccellenza unica al mondo che parla della nostra storia e del nostro potenziale economico. Coinvolgere le imprese locali significa fare rete e trasformare l'intera città in una vetrina accogliente e festosa, dove la creatività degli imprenditori diventa protagonista nel promuovere le radici e le bellezze della nostra terra».

Il contest è rivolto alle imprese di qualsiasi settore economico che dispongano di una vetrina su area pubblica, con sede legale o operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, regolarmente iscritte e attive al Registro delle Imprese.

Le imprese partecipanti dovranno allestire la propria vetrina a tema bergamotto, rendendola visibile al pubblico fino alla conclusione dell'evento.

La partecipazione è totalmente gratuita. Per aderire all’iniziativa occorre inviare la scheda di adesione all’indirizzo cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it entro il 19 ottobre 2026.

Entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2026 le imprese partecipanti dovranno pubblicare le immagini dell'allestimento della vetrina sui propri canali social e condividerli sui canali social ufficiali dell’evento (@bergarereggiocalabria su Instagram e @BergareCamComRC su Facebook) e utilizzando l’hashtag ufficiale #lamigliorevetrinabergare2026.

I riconoscimenti saranno attribuiti in due distinte categorie. Il Premio Giuria di Qualità sarà assegnato da una commissione nominata dalla Giunta Camerale che valuterà le vetrine su criteri di originalità, aderenza al tema ed eleganza visiva. Al vincitore andrà un’opera artistica in ceramica a tema bergamotto. Il Premio Social sarà assegnato alla vetrina che otterrà il maggior numero di “Mi piace” sui canali social entro le ore 12:00 di sabato 24 ottobre riceverà una vetrofania personalizzata con la visual ufficiale di Bergarè 2026.

La consegna dei premi si terrà domenica 25 ottobre 2026 a Piazza Castello, durante la serata conclusiva di Bergarè.