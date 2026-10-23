Tre Macinini su tre per la monorigine biologica nella categoria espresso, mentre Avvolgente e 100% Arabica ottengono due Macinini. Il premio assegnato a Trieste valorizza la tradizione calabrese e il percorso industriale del Gruppo Gimoka

La cultura mediterranea della torrefazione conquista i vertici nazionali. Ieri a Trieste, nell’ambito della fiera Triestespresso Expo, la «Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2027» (edita da Bibliotheca Culinaria) ha inserito le miscele di Caffè Mauro, per la prima volta tra le migliori produzioni italiane.

La pubblicazione, frutto di rigorose degustazioni alla cieca condotte da una giuria di 12 esperti, ha premiato la qualità e la forte identità del marchio calabrese.

Al vertice della valutazione spicca Caffè Mauro Bio Respect Perù, che ha conquistato i 3 Macinini su 3 nella categoria espresso, classificandosi come «caffè eccellente». Oltre alle spiccate note di gelsomino, mandarino e cioccolato al latte, questa monorigine si è distinta anche per l'impegno etico a favore della biodiversità e dell’agricoltura equa, portato avanti con la Cooperativa peruviana Norandino.

Caffè Mauro ha conquistato gli esperti della Guida anche nelle altre categorie valutate: la miscela Caffè Mauro Avvolgente monoporzionato e il Caffè Mauro 100% Arabica, macinato per moka, hanno conseguito entrambe 2 Macinini su 3 («caffè ottimo»). Un traguardo reso possibile dall'integrazione tra l'heritage di Reggio Calabria e la solidità organizzativa del Gruppo Gimoka, che a sua volta ha visto premiate altre tre referenze a marchio Gimoka.

«Ottenere il massimo riconoscimento con il Respect Perù è la conferma che l'anima storica di Caffè Mauro, unita alla struttura del Gruppo, esprime oggi una qualità senza compromessi – commenta Ivan Padelli, Presidente del Gruppo Gimoka. Stiamo riportando un marchio identitario per il Sud Italia a competere ai massimi livelli globali. Vedere che il gusto e la cultura di questo brand vengono scelti da eccellenze alberghiere in Italia e all’estero è motivo di soddisfazione per tutto il nostro team».