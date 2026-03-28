Sono ufficialmente scesi in campo i candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria. Al netto di eventuali candidature civiche, i contendenti sono Mimmo Battaglia per il centrosinistra e Francesco Cannizzaro per il centrodestra.

«La buona notizia per la città è che parliamo, per l’una e per l’altra parte, di candidati di spessore. Due persone che possono garantire una campagna elettorale non urlata, nella quale il gioco della delegittimazione dell’avversario abbia poco spazio» dichiara Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

«Auspico che queste premesse favoriscano un confronto più serio con l’elettorato, lontano dai teatrini fatti di slogan vuoti ai quali, purtroppo, la politica ci ha abituati. I candidati si misurino su contenuti e proposte concrete, esplicitando le rispettive visioni per lo sviluppo della città. È tempo di affrontare i problemi che da troppo tempo frenano il nostro territorio, ma soprattutto di individuare le enormi opportunità da cogliere per dare alla nostra comunità speranza, futuro e benessere.»

Confesercenti Reggio Calabria ha cercato di fare la propria parte presentando “Visione Reggio 2030”, un documento strategico che delinea un percorso di sviluppo per il territorio.

«Partendo proprio da questo documento — aggiunge Aloisio — estenderemo a breve a tutti i candidati a sindaco un invito a confrontarsi pubblicamente sulle linee di sviluppo che intendono indicare per Reggio Calabria.»