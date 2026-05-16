«Sono cinque anni che lavoriamo alla rete aeroportuale nazionale e abbiamo appena presentato il Piano nazionale degli aeroporti. Un’attenzione particolare è stata data proprio alla Calabria.

Sin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, c’è stata, tra virgolette, la privatizzazione da parte della Regione degli aeroporti e il presidente Roberto Occhiuto ha puntato tutto sull’idea dell’integrazione intermodale, la RAM, la Regional Air Mobility.

Oggi abbiamo sicuramente un nuovo aeroporto a Lamezia e finalmente anche un nuovo aeroporto qui a Reggio Calabria, dove abbiamo lavorato tanto insieme al dottor Franchini per riprendere i voli, perché evidentemente c’era una grandissima difficoltà.

C’è stato anche un importante intervento normativo dell’onorevole Cannizzaro per reperire risorse fondamentali alla realizzazione di questo progetto. Nessuno credeva che questi fondi sarebbero stati utilizzati, invece oggi c’è una realtà importante che rilancia in modo credibile il traffico a Reggio Calabria.

Questo scalo fa parte di quella grande ripartenza del traffico aereo in Italia che abbiamo registrato durante il mio mandato. Ho iniziato con il Covid, oggi siamo arrivati a 230 milioni di passeggeri, nell’idea di una policentricità aeroportuale.

In Italia ci sono 41 aeroporti commerciali e noi li abbiamo sintetizzati in tredici reti aeroportuali. Una delle reti più importanti è proprio quella della Calabria.

Questo sogno oggi si realizza. Gli architetti dicevano che gli aeroporti erano “non luoghi”. Per me sono sempre stati luoghi “cool”. Oggi si viaggia anche per vedere gli aeroporti. Basta pensare a Singapore, che è il primo aeroporto al mondo.

Anche il nostro aeroporto di Fiumicino rappresenta un modello e i viaggi si fanno anche per vedere gli aeroporti. La qualità degli aeroporti richiama passeggeri.

La Calabria ha saputo interpretare bene questa visione, rimettendo in moto il trasporto aereo, che rappresenta il biglietto da visita per il turismo, attraverso aeroporti di qualità.

È una vittoria che va riconosciuta al presidente Roberto Occhiuto, all’onorevole Francesco Cannizzaro e naturalmente all’amministratore Marco Franchini».