Cgil, Cisl, UilFp, Conapo, Confsal e Usb annunciano l'iniziativa:«Situazione inaccettabile. Locali sono ancora privi di dotazioni fondamentali come porte, impianti di illuminazione, servizi igienici e climatizzazione»

Cgil, Cisl, UilFp, Conapo, Confsal e Usb dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria denunciano la grave situazione di stallo nei lavori di ristrutturazione del Distaccamento di Bianco.

«Nonostante gli impegni formalmente assunti dall'Amministrazione Comunale, che prevedevano – dopo anni - il completamento dei lavori entro il 28 febbraio 2026, a oggi – 31 marzo 2026 – i lavori funzionano fermi con le quattro frecce.

La situazione è inaccettabile tuonano i sindacati! i locali sono ancora privi di dotazioni fondamentali come porte, impianti di illuminazione, servizi igienici e climatizzazione.

Grave e ingiustificabile quindi, il mancato rispetto dei tempi annunciati e l'assenza di interventi concreti da parte degli enti competenti. Un comportamento che lede la dignità dei lavoratori che, loro malgrado sono costretti, da anni, in una sorta di accampamento provvisorio, in condizioni logistiche inadeguate e non rispettose della dignità e della professionalità dei lavoratori.Stiamo anche considerando la possibilità di farci portavoce con l'amministrazione centrale, affinché valuti l'eventualità di trasferire la sede presso altro Comune.