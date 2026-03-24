Tra le 11 città italiane coinvolte anche quella calabrese dello Stretto. Oltre 100 gelaterie, tra cui 5 reggine, per una manifestazione diffusa che coinvolge principalmente a gelatieri e addetti ai lavori

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città italiane e oltre 100 gelaterie, per una manifestazione diffusa che celebra il gelato in tutta Italia.

La Gelato Week 2026 punta a superare i risultati delle edizioni precedenti, ampliandosi ulteriormente e coinvolgendo un numero sempre maggiore di gelaterie: 30 a Milano, 18 a Roma, 10 a Bologna, 10 a Torino, 6 a Padova, 5 a Verona, 5 a Genova, 5 a Reggio Calabria, 5 a Lecce, 4 a Napoli e 4 a Firenze. Ogni città sarà organizzata in percorsi che comprendono diverse gelaterie distribuite sul territorio urbano.

In ciascuna gelateria sarà disponibile un gusto limited edition, realizzato appositamente per l’evento e ispirato al territorio o alla regione di appartenenza.

Le gelaterie partecipanti, divise per città:

● Milano (30): Il Felice Gelato Milano, Pavé, Gelato Giusto, SBAM, Iconico, Marabù, Il

Diavolo Veste Pistacchio, Mango Esotico, Geko, Accademia 64, Rigoletto, Frozen,

LAB, Gnomo, VERO, Luca, Dolci Melodie, Momenti, Laboratorio, Alberto Marchetti,

Freddo, Gemelli del gusto, LAV, Toldo, Borsieri, Dassie, Anthologia del Gelato, Zero,

Gelato e Champagne, Wally.

● Roma (18): Torcé, Gunther, Borghese, Fiordiluna, Fonte della salute, Rosamundi,

Zelato, Mannys, Cremeria Aurelia, Come il latte, Al Settimo Gelo, Cremilla, Criollo. Il

Bistrot Del Gelato, Gelasio, Stefano Ferrara, La Gourmandise, Giuffrè, Il Pellicano.

● Bologna (10): Cremeria d’Azeglio, Matteo De Simoni - Attitudine Gelato, Cremeria

da Paolo, Cremeria Islanda, La Sorbetteria Castiglione, Cremeria Marconi, VERO,

Maritozzi e Gelato, Gelateria Delle Moline, Giann.i

● Torino (10): Papalele, Gelateria Santo, ViaTrento, Alberto Marchertti, Più di un

gelato, ARIA, Miretti, MODO, D’antan, La Tosca.

● Padova (6): Ciokkolatte, Bepi, Antiche tentazioni, Friso, Gnam gnam, Gianni.

● Verona (5): Profumo, Buonafede, Viganotti, Gelatina, Gelateria Pisacane Genova.

● Genova (5): Profumo, Buonafede, Viganotti, Massimiliano Chiumeo, Gelatina.

● Reggio Calabria (5): Cesare, Gelateria Mckenzye, Cremeria Sottozero, Trebottoni,

Ke Gelato.

● Lecce (5): Baldo, Agricola, Defriscu, Gelatario, Gelateria Fior di Gelato.

● Napoli (4): Sottozero, Desio, Corno Gelato, Polo Nord.

● Firenze (4): Edoardo il gelato biologico, Passera, Barroccino, Badiani.

Gelato Week Experiences & Fuori Gelato

Tra le iniziative speciali dell’edizione 2026 tornano le Gelato Week Experiences, organizzate in collaborazione con Eataly. Si tratta di momenti di approfondimento dedicati alla cultura del gelato, con lezioni e incontri guidati da alcuni dei migliori gelatieri d’Italia.

La Gelato Week si aprirà ufficialmente con il Fuori Gelato, in programma lunedì 13 aprile 2026 presso la Carpigiani Gelato University. L’evento, rivolto principalmente a gelatieri e addetti ai lavori, vedrà la sfida tra i gelatieri protagonisti della Gelato Week 2025, un importante momento di incontro per il settore