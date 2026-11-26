Nausica Sbarra: «Una scelta dal forte valore politico e sociale. La Calabria non chiede assistenza, ma opportunità, investimenti e lavoro di qualità»

La scelta di Gioia Tauro come sede della manifestazione nazionale della CISL del prossimo 28 novembre, che vedrà la partecipazione della Segretaria generale Daniela Fumarola, rappresenta un'occasione importante per riportare al centro del dibattito nazionale le grandi questioni del lavoro, dello sviluppo e della coesione sociale del Mezzogiorno.

La mobilitazione, promossa dalla CISL nell'ambito della campagna «Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo» è un messaggio chiaro: la crescita del Paese non può prescindere dal rilancio del Sud e dalla valorizzazione delle sue straordinarie potenzialità.

«Accogliamo con grande soddisfazione la scelta di Gioia Tauro - dichiara Nausica Sbarra, Segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria - È una decisione che riconosce il valore strategico di un territorio che, nonostante le difficoltà e i ritardi infrastrutturali e occupazionali, rappresenta una risorsa fondamentale per la Calabria e per l'intero sistema economico nazionale.

Il porto di Gioia Tauro è una grande infrastruttura europea e mediterranea, una piattaforma logistica che può generare sviluppo e occupazione, a condizione che venga inserita in una strategia complessiva di investimenti e integrazione con il territorio».

«La Calabria - prosegue Sbarra - ha bisogno di superare definitivamente una stagione caratterizzata da frammentazione, ritardi e occasioni mancate. C’è bisogno di una visione di sviluppo in grado di mettere a sistema porto, retroporto, infrastrutture ferroviarie e stradali, ZES e sistema produttivo. Dobbiamo creare le condizioni affinché la ricchezza generata dalle grandi infrastrutture diventi finalmente occupazione stabile, lavoro qualificato e crescita delle imprese locali ».

Per la CISL, la manifestazione del 28 novembre rappresenta anche l'opportunità di rilanciare la necessità di un nuovo patto sociale, fortemente sostenuto e rivendicato da Daniela Fumarola , fondato sul dialogo, sulla partecipazione e sulla responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali.

« Il Paese ha bisogno di politiche che rafforzino il potere d'acquisto di salari e pensioni, contrastino la precarietà, sostengano il welfare, investano nella sanità e nei servizi. Non servono contrapposizioni sterili, ma responsabilità e capacità di individuare obiettivi comuni».

«Non possiamo permettere - sottolinea Sbarra - che il Mezzogiorno continui a essere considerato soltanto una questione da affrontare, anziché una parte decisiva della soluzione per la crescita del Paese. Dobbiamo investire sulle persone, sulle competenze, sulla qualità del lavoro e sulla capacità dei territori di attrarre iniziative produttive. La priorità deve essere garantire ai giovani la possibilità di costruire qui il proprio futuro, senza essere costretti a lasciare la propria terra».

«Il 28 novembre – conclude Nausica Sbarra – Gioia Tauro sarà al centro di una mobilitazione nazionale che deve parlare all'Italia intera. La Calabria non chiede privilegi, ma pari opportunità, chiede di poter contribuire, con le proprie energie, alla crescita del Paese. È questa il Patto che unisce: costruire sviluppo senza lasciare indietro nessuno, mettendo al centro la persona, il lavoro e la dignità».