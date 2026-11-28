La segretaria generale della Cisl rivendica dal palco calabrese investimenti, occupazione stabile e pari diritti: dal futuro del porto all’emigrazione sanitaria, passando per le infrastrutture, la lotta alle mafie e il monito alla politica nazionale

«Per troppo tempo ci hanno raccontato che in questo punto l’Italia finisce. Guardate bene quel mare, perché dice il contrario: qui l’Italia comincia! Qui comincia l’Europa!». Parte dalla storia, dalla geografia e dal valore strategico di una terra troppo spesso relegata ai margini delle politiche nazionali Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, intervenuta questa mattina al porto di Gioia Tauro per la seconda tappa della mobilitazione nazionale “Il Patto che unisce”. Dopo l’appuntamento di Genova di tre settimane fa, il sindacato ha scelto la Calabria per riunire lavoratori, delegati e rappresentanti di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, lungo un percorso che culminerà il prossimo 12 dicembre a Roma.

La scelta di Gioia Tauro assume un significato che va ben oltre quello simbolico. Nella storia dello scalo calabrese, Fumarola ritrova infatti le contraddizioni di un Mezzogiorno che ha conosciuto il peso delle promesse mancate e che oggi può rivendicare un ruolo centrale nelle strategie economiche europee.

«Mezzo secolo fa lo Stato promise a questa Piana un grande centro siderurgico e migliaia di posti di lavoro. Per fargli spazio furono spianati uliveti e agrumeti e venne cancellato un intero borgo, Eranova», ha ricordato la leader sindacale, ripercorrendo le vicende dell’acciaieria mai realizzata e di quel porto rimasto per vent’anni senza navi, prima che gli investimenti, l’intuizione imprenditoriale e il contributo delle organizzazioni sindacali ne cambiassero il destino. «Dove molti vedevano una cattedrale nel deserto c’è la nostra porta sul Mediterraneo».

Il porto cresce, la ricchezza deve restare sul territorio

Il primato nazionale nella movimentazione dei container e i record raggiunti dallo scalo pongono, secondo Fumarola, la necessità di aprire una nuova fase dello sviluppo della Piana, nella quale alla crescita dei traffici corrisponda un’effettiva ricaduta economica e occupazionale.

«Gran parte dei container che vedete là fuori scende da una nave e risale su un’altra senza uscire dallo scalo. I container passano. Il lavoro deve restare! Perché resti servono un retroporto che trasformi le merci, binari che colleghino le banchine all’Europa, incentivi legati a occupazione stabile e a competenze».

Una prospettiva che passa anche dalla tutela della competitività dello scalo rispetto ai concorrenti nordafricani, attraverso la revisione delle normative europee sulle emissioni delle navi, e dalla salvaguardia dei diritti dei portuali. «Il loro contratto scade a fine anno e va rinnovato subito».

Nel ragionamento della segretaria generale trova spazio anche la capacità produttiva della Calabria, con un riferimento diretto all’industria ferroviaria reggina: «In Calabria, a Reggio, nascono i treni delle metropolitane di Roma e di Milano». Un patrimonio industriale da valorizzare insieme alle opportunità offerte dalla transizione energetica, affinché la produzione di energia rinnovabile generi sul territorio anche nuove filiere manifatturiere.

Sanità, l’emigrazione con la cartella clinica in valigia

È sul terreno dei diritti negati che l’intervento di Fumarola assume i toni più duri. A partire dalla sanità, con il richiamo ai dati Svimez sulla mobilità oncologica che restituiscono la profondità del divario calabrese rispetto al resto del Paese.

«Nel Mezzogiorno quasi un ricovero oncologico su cinque avviene in un ospedale del Centro-Nord. Otto volte su dieci a più di tre ore da casa. In Calabria è uno su due. Vuol dire affrontare la malattia più dura con una famiglia divisa tra un letto d’ospedale e una stanza in affitto. La chiamano mobilità sanitaria. È emigrazione con la cartella clinica in valigia».

Una sottrazione di risorse economiche alle regioni più deboli che si accompagna al costo umano sostenuto dalle famiglie. «L’articolo 32 della Costituzione non ha note a piè di pagina: la cura non può dipendere dal certificato di residenza!».

Da qui la richiesta di nuove assunzioni, migliori condizioni retributive per il personale sanitario e un concreto rafforzamento della medicina territoriale. «Le case e gli ospedali di comunità devono aprire con il personale al lavoro, perché una targa sulla porta non cura nessuno».

Strettamente legata alla questione sanitaria è quella dell’autonomia differenziata, sulla quale Fumarola ha chiesto di fermare l’approvazione delle intese con le quattro regioni settentrionali fino alla definizione e al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. «L’ordine va rovesciato: prima i diritti uguali per tutti, poi le competenze». E ancora: «Guai a immaginare un’autonomia che nasconda la volontà di trattenere risorse nei territori più ricchi negando la solidarietà al resto del Paese».

Le infrastrutture e il peso delle mafie

Sul fronte infrastrutturale, la segretaria della Cisl ha ribadito il sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, subordinandone la valenza strategica a un più ampio programma di investimenti. «Un ponte unisce due sponde, ma serve a poco se sulle due sponde mancano i treni, le strade, l’acqua nelle case. L’alta velocità fino a Reggio Calabria va finanziata per intero e non a lotti. La statale 106 Jonica va completata».

Ampio spazio è stato riservato alla legalità e alla capacità della criminalità organizzata di condizionare lo sviluppo economico. «Le mafie sono la tassa più alta che il Sud paga, e ormai la paga l’Europa intera. Chi le considera ancora una questione meridionale è rimasto al secolo scorso».

Fumarola ha richiamato la necessità di rendere pienamente operativa la direttiva europea sulla confisca dei patrimoni criminali, estendendo l’efficacia degli strumenti di contrasto anche a chi intrattiene rapporti economici con le cosche senza farne direttamente parte.

E proprio dalla Piana di Gioia Tauro è arrivata la denuncia delle condizioni in cui vivono e lavorano migliaia di braccianti stranieri impegnati nella raccolta degli agrumi. A dieci anni dall’approvazione della legge contro il caporalato, la segretaria ha evidenziato i ritardi sul fronte della prevenzione e il mancato utilizzo di buona parte delle risorse del Pnrr destinate agli alloggi dei lavoratori. «Al caporale non bastano le manette: bisogna portargli via i clienti, dando a lavoratori e imprese i servizi che oggi vende lui».

Il Mezzogiorno dopo il Pnrr e il confronto con il Governo

Allargando lo sguardo alla dimensione nazionale, Fumarola ha evidenziato il rischio che la conclusione del Pnrr interrompa la stagione di crescita del Mezzogiorno, dove dal 2021, secondo i dati illustrati, si registrano oltre 600mila occupati in più, a fronte della perdita di oltre 150mila giovani fra i 25 e i 34 anni, prevalentemente laureati.

La richiesta della Cisl è quella di stabilizzare la Zes unica, garantire continuità agli investimenti pubblici e introdurre una fiscalità di vantaggio per le imprese che assumono giovani e donne. «Il Sud non vuole essere mantenuto. Vuole lavorare e produrre!».

Parzialmente critico il giudizio sulla legge di bilancio, definita «una manovra quasi puramente difensiva. Incapace, da sola, di rimettere in moto sviluppo e investimenti». Pensioni, salari, sanità e scuola restano al centro del confronto con l’Esecutivo, mentre sul reperimento delle risorse la Cisl propone una stretta all’evasione, il rifiuto dei condoni fiscali e un contributo di solidarietà a carico dei settori che hanno accumulato extraprofitti.

La Fumarola ha rivendicato la scelta del dialogo con il Governo, marcando le distanze dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil – pur «rispettando a pieno le scelte del sindacato e di chi ha aderito» – e richiamando i risultati dell’accordo di San Martino sottoscritto unitariamente dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

Da Gioia Tauro, infine, l’appello rivolto direttamente alle forze politiche di maggioranza e opposizione affinché individuino priorità capaci di sopravvivere alle alternanze di governo. «Ogni maggioranza che arriva disfa la tela di quella precedente. Il conto lo pagano i cittadini, che infatti votano sempre meno».

Una sollecitazione che si accompagna alla richiesta di convocare il tavolo per il Patto sociale proposto dalla Cisl e che guarda già alla mobilitazione nazionale del 12 dicembre. «È il momento di mollare gli ormeggi. Qui l’Italia comincia. Da qui, insieme, la facciamo ripartire».