Il sindacato ottiene 176 preferenze tra gli operai e 55 tra gli impiegati. Eletti Gabriele Labate, Antonio Laurendi e James Pronestì, che rilanciano l’impegno su occupazione, sicurezza e diritti

Grande risultato per la UILM alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. La UILM si conferma l’organizzazione sindacale più votata tra gli operai, ottenendo 176 voti su 384 validi, pari a circa il 45,8% delle preferenze. Così come importante è stato il risultato raggiunto dalla UILM fra gli impiegati, con l’organizzazione sindacale che ha conquistato 55 voti su 97 voti validi, pari al 56,1%. Un risultato importante, che testimonia la fiducia dei lavoratori e premia l’impegno quotidiano portato avanti dal sindacato a tutela dei diritti, della dignità e delle condizioni di lavoro.

Il consenso ottenuto dalla UILM assume un significato ancora più rilevante alla luce del distacco rispetto alle altre organizzazioni sindacali. Su un totale di 387 schede scrutinate, si sono registrate 384 schede valide, 2 bianche e 1 nulla. Numeri che evidenziano chiaramente il primato della UILM tra gli operai e rafforzano il ruolo dell’organizzazione all’interno dello stabilimento reggino.

A rendere ancora più significativo questo risultato è l’affermazione personale di Gabriele Labate, che è stato il candidato RSU più votato, raccogliendo un consenso che rappresenta un importante attestato di stima e fiducia da parte dei colleghi. Tra gli operai sono stati eletti Gabriele Labate e Antonio Laurendi, mentre tra gli impiegati è stato eletto James Pronestì.

«Il risultato delle elezioni rappresenta per la UILM - dice Antonio Laurendi - non soltanto motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità ulteriore nei confronti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori di Hitachi Rail a Reggio Calabria. La fiducia ricevuta costituisce uno stimolo a proseguire con determinazione nell’attività sindacale, affrontando le questioni legate alla tutela occupazionale, alla sicurezza, ai diritti e al miglioramento delle condizioni lavorative».

«Oggi non possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno scelto di sostenerci con il proprio voto - commenta Labate - e confermiamo la volontà di continuare a essere presenti e disponibili al confronto, dando voce alle esigenze dei lavoratori e promuovendo un’azione sindacale concreta, responsabile e orientata ai risultati».

«Il primato conquistato alle urne - conclude Pronestì - è un segnale chiaro della fiducia riposta nella UILM e del valore del lavoro svolto sul campo. Da questo risultato riparte l’impegno dell’organizzazione sindacale, con la consapevolezza che la rappresentanza si costruisce ogni giorno, attraverso l’ascolto, la partecipazione e la difesa degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori».