Dopo mesi di mobilitazioni, ai tavoli istituzionali, auspichiamo una posizione unitaria su due priorità non più rinviabili: Il riconoscimento del lavoro portuale come mansione usurante ai fini pensionistici; 2. Lo sblocco operativo immediato del Fondo di accompagnamento all'esodo.

Nei prossimi giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «se si pensa di poter ottenere questi risultati inseguendo la propria bandierina, tradisce la storia dei portuali – dichiara il Coordinamento Portuali SUL – fa il gioco di chi - da anni - prende tempo e incentiva le divisioni per non far scattare i diritti che spettano ai portuali». La natura usurante del lavoro in banchina è un dato concreto, legato a turnazioni continue h24 per 365 giorni l'anno, all'impiego di mezzi pesanti e complessi, a lavorazioni ad altezze notevoli e all'esposizione costante a condizioni climatiche estreme, con ritmi sempre più gravosi. Un operatore non può sostenere queste mansioni fino a 67 anni, né uno scalo può reggersi su una forza lavoro sempre più anziana, bloccando il ricambio generazionale si nega ai giovani l'ingresso nel mondo del lavoro e ai agli anziani un'uscita dignitosa. Per queste ragioni i due provvedimenti sono strettamente legati e vanno approvati insieme. Nelle proteste dei mesi scorsi i lavoratori hanno espresso con forza la propria indisponibilità ad accettare ulteriori

rinvii, tavoli tecnici inconcludenti o giochi di palazzo. Non possiamo e non dobbiamo offrire alibi a chi punta ad affossare le riforme. «Su usuranti e Fondo esodo si mettano da parte le

bandierine e le ideologie. Avanti uniti - prosegue la nota – e siamo pronti a stare al fianco di chiunque porterà avanti queste battaglie senza se e senza ma».

«I lavoratori, non cercano pacche sulle spalle, hanno bisogno di risposte concrete, tempi certi e atti scritti, il Governo faccia la sua parte!»