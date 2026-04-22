Dentro la Notizia, il format di LaC Tv condotto da Salvatore Bruno in diretta da Bruxelles per raccontare la due giorni dedicata al bergamotto di Reggio Calabria, protagonista di un confronto che ha messo insieme istituzioni europee, ricerca scientifica e promozione del territorio.

Al centro della puntata il collegamento con il Parlamento Europeo, dove si è svolta la conferenza «Il Bergamotto di Reggio Calabria – tra storia, nutraceutica, biodiversità e Indicazione geografica protetta», momento chiave per rilanciare a livello internazionale uno dei prodotti simbolo della Calabria. Dalla capitale belga, la giornalista Elisa Barresi ha guidato gli interventi degli ospiti, sottolineando il valore di un appuntamento che ha raccontato «una Calabria che non è fanalino di coda, ma capace di portare eccellenze e buone pratiche in Europa».

A promuovere l’iniziativa l’eurodeputato Denis Nesci, che ha evidenziato il ruolo delle istituzioni europee nel processo di valorizzazione: «Abbiamo l’obbligo di avvicinare i territori all’Europa. Il bergamotto è una battaglia che portiamo avanti da tempo per ottenere un riconoscimento europeo pieno e dare nuove opportunità ai produttori».

Un lavoro che si inserisce anche in una visione più ampia, legata al rilancio delle aree interne attraverso percorsi turistico-culturali capaci di valorizzare territori ancora poco conosciuti.

Accanto alla dimensione economica, spazio anche ai temi sociali. L’avvocato Giovanna Francesca Russo ha sottolineato l’importanza di portare in Europa le esperienze maturate sul territorio: «Parlare di giustizia e sicurezza significa tutelare la dignità della persona. È fondamentale condividere queste buone pratiche a livello europeo».

Nel corso della due giorni, il bergamotto è stato raccontato anche come elemento identitario, inserito in un patrimonio culturale più ampio che comprende tradizioni e manifestazioni come la Varia di Palmi e le iniziative legate all’Aspromonte.

Sul fronte produttivo, il percorso verso il riconoscimento IGP resta centrale. «L’indicazione geografica protetta – ha spiegato Rosario Previtera – rappresenta una svolta fondamentale per i produttori, che potranno finalmente entrare nel mercato europeo con un prodotto certificato, rispondendo alla crescente domanda della grande distribuzione».

Ampio spazio anche alla nutrizione, con il bergamotto descritto come un prodotto dalle proprietà rilevanti nel controllo del colesterolo e della glicemia, oltre che per la sua azione antiossidante.

La dimensione gastronomica è stata affidata allo chef Enzo Cannatà, protagonista dello show cooking a Bruxelles: «Il bergamotto è un ingrediente estremamente versatile, utilizzabile anche nelle preparazioni più semplici, come una pasta aglio, olio e peperoncino arricchita con scorza di bergamotto, ma anche in piatti più elaborati e nella mixology».

Dallo studio, il professor Giacinto Bagetta, ordinario di Farmacologia all’Università della Calabria, ha illustrato i risultati delle ricerche sull’olio essenziale di bergamotto. «Abbiamo individuato attività ansiolitiche, antidepressive e analgesiche e stiamo portando avanti studi clinici su pazienti con demenza severa».

Le sperimentazioni, condotte nelle RSA della provincia di Crotone, hanno evidenziato risultati significativi nel controllo dei disturbi comportamentali, aprendo nuove prospettive per una fascia di pazienti particolarmente fragile. L’obiettivo è arrivare entro circa 18 mesi alla registrazione di un dispositivo medico a base di bergamotto.

Non manca infine il richiamo alla storia: il bergamotto è documentato nel territorio reggino già dal Settecento, ma era conosciuto nelle corti europee fin dal Seicento per le sue proprietà.

La puntata di Dentro la Notizia ha così restituito un’immagine completa del bergamotto: non solo eccellenza agricola, ma leva di sviluppo economico, oggetto di ricerca scientifica e simbolo culturale. Un racconto che da Bruxelles rilancia una sfida più ampia: portare la Calabria in Europa attraverso le sue risorse, costruendo nuove opportunità e superando la narrazione di marginalità.