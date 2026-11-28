Il porto di Gioia Tauro come punto di partenza per rilanciare il lavoro, ma anche come simbolo delle contraddizioni di un Mezzogiorno che continua a fare i conti con ritardi infrastrutturali, precarietà e occasioni di sviluppo ancora da cogliere. È qui che oggi, sabato 28 novembre, approda la mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”, con una manifestazione che porta in Calabria migliaia di lavoratori, pensionati, delegati e rappresentanti sindacali provenienti da cinque regioni del Sud: appuntamento sulla Banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro.

Dopo la prima tappa del 7 novembre a Genova, che aveva coinvolto le strutture sindacali del Nord Italia, la campagna promossa dalla confederazione guidata da Daniela Fumarola sceglie uno dei luoghi più significativi per raccontare le potenzialità e le difficoltà del Mezzogiorno. Presenti delegazioni di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia. A concludere gli interventi dal palco sarà proprio la segretaria generale nazionale della Cisl.

La scelta dello scalo calabrese non è casuale. Primo porto italiano per traffico container, con quasi 4,5 milioni di Teu movimentati nel 2025, Gioia Tauro rappresenta una piattaforma logistica strategica per i collegamenti commerciali tra Europa, Mediterraneo e mercati internazionali. Ma la capacità di generare traffici e ricchezza non si traduce automaticamente in sviluppo per il territorio che ospita questa infrastruttura.

È proprio su questo divario che la Cisl intende accendere i riflettori, chiedendo che le grandi potenzialità del Sud diventino investimenti, occupazione stabile e nuove opportunità per le comunità locali. Tra le priorità indicate dal sindacato figurano il rafforzamento della Zes unica, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti ferroviari, una fiscalità capace di incentivare chi investe e assume, il contrasto alla fuga dei giovani e il superamento del divario occupazionale femminile.

Sul tavolo anche il potere d'acquisto di salari e pensioni, la qualità del welfare, la sanità e i servizi sociali. Temi che si intrecciano con la discussione sulla legge di Bilancio e con la proposta di un nuovo Patto sociale tra istituzioni, imprese e rappresentanze dei lavoratori.

La tappa calabrese rientra in un percorso nazionale che si concluderà il 12 dicembre a Roma. Il messaggio che la Cisl vuole lanciare da Gioia Tauro è che non può esserci crescita dell'Italia senza il rilancio del Mezzogiorno. E che il porto, per quanto strategico, non può restare un'isola di competitività in un territorio ancora alla ricerca delle condizioni necessarie per trasformare le proprie risorse in lavoro e benessere.

«Questa è la seconda tappa nazionale. Abbiamo chiamato tutto il popolo del Sud, che ha risposto numerosissimo, perché noi pensiamo che l'Italia possa ripartire se è un'Italia unita. Siamo stati a Genova oggi a Gioia Tauro. Sono due porti importanti che per noi rappresentano il paese Unito – ha dichiarato ancora Daniela Fumarola, Segretaria nazionale Cisl – e allora vogliamo dire alla politica di lasciar perdere le divisioni da campagna elettorale, di lasciar perdere tutto ciò che ci separa e guardare invece a quel che si vuole fare questo nostro Paese. Noi abbiamo presentato il libro verde sono 120 proposte aperte. Le abbiamo presentate a tutti e pensiamo che il Patto sia il percorso migliore per raggiungere degli obiettivi che servono al nostro paese oggi ma servono soprattutto domani. Il piano nazionale di ripresa resilienza è terminato, sta ormai completando il suo percorso e noi non possiamo tornare indietro. Il sud ha risposto benissimo alla Zes e quindi diciamo attraverso per nella manovra di bilancio di rifinanziarlo in maniera strutturale e fare in modo che il Sud continui a crescere perché un Sud forte fa un'Italia forte e l'Italia ha bisogno di essere forte al cospetto dell'Europa», ha dichiarato ancora Daniela Fumarola, Segretaria nazionale Cisl.

«Il porto di Gioia Tauro – ha dichiarato il Segretario Generale della Cisl Calabria è Giuseppe Lavia – è il luogo simbolo di ciò che la Calabria può diventare perché già in parte lo è, rappresentando la più grande infrastruttura che abbiamo nel Mezzogiorno record nel movimento dei container. Ma noi chiediamo che Gioia Tauro vada oltre il transhipment e che possa generare valore aggiunto e ricadute occupazionali maggiori sul territorio. Rilanciamo la proposta di una zona franca doganale e poi siamo qui a Gioia Tauro per dire che la Calabria ed il Sud sono fondamentali per la crescita del paese. Ma un Paese cresce soltanto se sta unito, cresce soltanto se sta insieme. Portiamo la voce della Calabria e l'urgenza di superare i divari che persistono e resistono ma anche la consapevolezza che ci siano tante potenzialità inespresse che vanno valorizzate e sulle quali costruire il futuro di una regione che deve garantire gli appigli concreti alla restanza», ha sottolineato ancora il Segretario Generale della Cisl Calabria è Giuseppe Lavia sollecitato poi sul Ponte sullo Stretto e sul porto di Saline Joniche.

Noi ripetiamo che l'alta velocità non può fermarsi alle porte della Calabria e che serve finanziare per lotti funzionali un'alta capacità vera che riduca i tempi di percorrenza in maniera sostanziale e che connetta territori che hanno bisogno di una viabilità moderna e sicura. Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto per noi resta un'opera importante che deve essere inserita in un disegno infrastrutturale di sviluppo della nostra regione ed il ponte può fungere da acceleratore e catalizzatore. A Saline Joniche la situazione del porto è emblematica di una stagione che ha accarezzato il sogno dello sviluppo industriale della nostra regione con il pacchetto Colombo, un disegno purtroppo fallito. Noi diciamo che bisogna ripartire da queste infrastrutture non utilizzate e metterle al centro di un disegno di sviluppo della regione», ha sottolineato ancora il Segretario Generale della Cisl Calabria è Giuseppe Lavia.

«Serve una politica che abbia una visione complessiva delle grandi potenzialità dei territori e serve incrementare tutte le misure che portino giovani e donne nel mondo del lavoro. Si deve superare assolutamente l'effetto scogliera della fine degli investimenti del Pnrr e ci deve essere una visione prospettica di quelli che sono gli investimenti di cui la nostra terra ha bisogno. Poi serve sicuramente contrastare ancora di più tutti i fenomeni di natura mafiosa che molto spesso incidono negativamente. Per attrarre gli imprenditori e in questa direzione è importante anche la misura delle Zes che noi riteniamo di grande rilevanza soprattutto per una regione come la Sicilia. Riteniamo però che la occorra una visione complessiva di sviluppo», Leonardo Lapiana, segretario generale Cisl Sicilia.

«Chiediamo al governo di essere più partecipe ma soprattutto di valorizzare quelli che sono i piani industriali. D'altra parte anche rispetto a quello che è il piano ambientale noi da tempo sosteniamo che bisogna mettere insieme lavoro, occupazione, salute, sicurezza e soprattutto guardare a quell'ambiente che sicuramente sul territorio necessita di grande attenzione. C'è la questione sanità che si incrocia anche con queste dinamiche quindi noi auspichiamo che nelle prossime settimane ci si possa sedere al tavolo e confrontarsi con le organizzazioni sindacali perché è fondamentale perché assicurare una protezione generale di tutti i lavoratori», ha sottolineato Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia.

«Siamo qui per dire al Governo di fare di più per il Mezzogiorno che non è un problema del paese. Se il mezzogiorno cresce, cresce l'intero paese. Chiediamo più strutture, ferrovie veloci, una sanità a misura d’uomo perché in questo paese che si dice civile non può esserci una sanità di serie A e una sanità di serie B. I nostri cittadini, i nostri lavoratori, i nostri pensionati pagano le tasse come le pagano in altre regioni del nostro paese quindi bisogna cambiare quella cultura e bisogna che anche noi dobbiamo cambiare perché Il Sud purtroppo è stato sempre diviso regione per regione, territorio per territorio nel rivendicare i suoi diritti. È arrivato il momento in cui tutto il Sud sia unito perché uniti siamo più forti e vincenti», ha sottolineato Vincenzo Cavallo, segretario regionale Cisl Basilicata.

«Siamo la regione con il più alto tasso di giovani in una fase di crisi demografica. Per noi è fondamentale rendere attrattiva la nostra regione e trattenere i giovani che si formano proprio nelle nostre università. Riteniamo, altresì, fondamentale rilanciare l'occupazione femminile. Noi abbiamo una grande potenzialità ancora inespressa e proprio per questo chiediamo alle istituzioni e alle associazioni datoriali di incominciare a confrontarsi per rilanciare l'attrattività, parlando di un fisco agevolato. Abbiamo raccolto 50mila firme per poter abbassare il fisco regionale e riteniamo che vada rilanciata anche la sanità e che occorra rafforzare le infrastrutture, non lasciare opere a metà strada e sostenere imprenditoria e competenze. In Campania abbiamo la possibilità di unire l'Italia e di essere la porta per il Sud», ha sottolineato Mattia Pirulli, reggente Cisl Campania.