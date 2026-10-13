Il sindacato sottolinea la fiducia ricevuta dai lavoratori e rilancia il proprio impegno per la tutela dello stabilimento reggino e delle sue prospettive

La FIM-CISL ribadisce e rinforza la propria rappresentanza in Hitachi Rail STS, confermando Antonio Hanaman RSU e neo RLS. Il risultato è frutto della fiducia espressa dai propri iscritti e non solo, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dai dirigenti metalmeccanici presenti all'interno del territorio.

Nuove sfide a salvaguardia del sito di via Torrelupo li attendono, consapevoli di aver intrapreso la strada giusta per il benessere del sito reggino.