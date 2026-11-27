Pubblicato l’avviso nell’ambito del piano di azione «Il viaggio continua» per promuovere biodiversità, patrimonio culturale, formazione e inclusione sociale. Proposte entro il 30 novembre
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È stato pubblicato l’avviso del GAL Terre Locridee, nell’ambito del proprio piano di azione «Il viaggio continua», rivolto agli enti locali e finalizzato a incrementare l’attività di animazione territoriale.
In particolare, si vuole valorizzare la biodiversità, le coltivazioni tipiche del territorio, i beni culturali e il capitale umano, offrendo formazione, inclusione sociale, evidenziando l’importanza delle realtà imprenditoriali del territorio, in chiave di crescita socio-economica delle comunità.
«Ci rivolgiamo agli enti locali del territorio del GAL per la creazione di nuove sinergie che consentano di svolgere efficaci attività di animazione territoriale, legate a idee innovative per la valorizzazione, lo sviluppo, la sostenibilità dei territori, in linea con i nostri obiettivi strategici», spiega il presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì.
Fanno parte dell’area interessata dall’avviso: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
Gli enti che desiderano manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire entro il 30.11.2026 la domanda con la proposta tecnica. Per tutti i dettagli consultare l’avviso sul sito istituzionale del GAL Terre Locridee.