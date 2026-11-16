Uno spazio di socialità, rivolto ai ciclisti, ai braccianti che utilizzano la bicicletta per andare al lavoro, ai cicloturisti e a tutti coloro che scelgono la bici per spostarsi: è questa l’idea della ciclofficina “Gora Gassama”, che sarà aperta nelle prossime settimane a San Ferdinando grazie alla collaborazione tra Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, ed Eurocoop Jungi Mundu, cooperativa sociale di Camini che si occupa di lavoro per persone in difficoltà.

L’iniziativa della ciclofficina rientra nella “Ciclovia della solidarietà Jungi Mare – Solidarity Coast to Coast”, avviata con il sostegno dell’Otto per mille Valdese, e che collegherà la fascia jonica e quella tirrenica della provincia reggina.

La ciclofficina sarà aperta presso l’ostello sociale Dambe So (“Casa della dignità”, in lingua bambara), aperto e gestito dal 2022 dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, dove vivono sessanta braccianti, ospitati a rotazione durante la stagione della raccolta degli agrumi.

«Abbiamo deciso di intitolare la ciclofficina a Gora Gassama, un bracciante deceduto alcuni anni fa dopo essere stato investito mentre tornava alla baraccopoli di San Ferdinando. Vogliamo creare uno spazio per la riparazione, l’acquisto e il noleggio di biciclette, con l’obiettivo di promuovere la cultura del fare e dell’interazione sociale, legando il diritto alla mobilità sostenibile al turismo, al riciclo e alla pratica sportiva» spiegano Francesco Piobbichi, per Mediterranean Hope, e Rosario Zurzolo, presidente di Eurocoop Jungi Mundu. «Metteremo a disposizione le nostre competenze tecniche per fornire biciclette a quante più persone possibile, recuperando quelle usate e rimettendole in funzione, a prezzi accessibili a tutti. L’obiettivo è promuovere il cicloturismo cooperativo per costruire nuove opportunità per tutti sul territorio», aggiungono.

La nascente “Ciclovia della solidarietà” sarà un itinerario con gli stessi obiettivi, «unire luoghi e storie di accoglienza, memoria e migrazione: quelle di chi è partito ieri, di chi è arrivato oggi e di chi sceglie di restare in questo territorio», continuano i promotori. In questo quadro, l’ostello Dambe So sarà collegato a Camini, paese dell’accoglienza diffusa che resiste allo spopolamento. Il progetto coinvolge anche il Comune di Cinquefrondi, partner dell’iniziativa più ampia sui temi del turismo solidale, “jungimare.com”, che sarà operativo nel 2027.