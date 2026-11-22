All'Università Mediterranea è stato presentato il percorso di eco-design partecipato promosso dall'Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, che ha coinvolto circa 250 studenti di quattro istituti superiori reggini

Legni modellati dall'acqua, reti, corde, metalli ossidati: ciò che il mare restituisce, e che di solito finisce in discarica, diventa materia di progetto. È l'idea di «Mutazioni Med – Costruendo oltre la deriva», il percorso promosso dall'Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, ideato e diretto dall'architetto Maria Siclari e fortemente sostenuto dalla presidente dell'Ordine, architetto Santina Dattola. Il progetto è stato presentato sabato 21 novembre nell'Aula Magna «Italo Falcomatà» della sede di Ingegneria dell'Università Mediterranea, che ha concesso il patrocinio. Il tema è di stretta attualità dopo i cicloni Harry e Nils, che hanno lasciato sui litorali reggini grandi quantità di detriti e rifiuti.

Dal 9 all'11 novembre, sul Lungomare Falcomatà, gli studenti del Liceo Scientifico «Leonardo Da Vinci», dell'IIS «Augusto Righi», del Liceo Artistico «Mattia Preti – Alfonso Frangipane» e dell'ITT «Panella – Vallauri» hanno selezionato e reinterpretato i materiali raccolti in precedenza. Ne sono nati le «Opere Temporanee sulla Sabbia» e i «Totem del Mare». Per ogni reperto i ragazzi hanno anche immaginato l'origine e il viaggio fino alla spiaggia. Il metodo unisce la pedagogia attiva, il metodo Munari, l'estetica dell'imperfezione del wabi-sabi e l'educazione alla cittadinanza globale. Con Siclari hanno seguito i lavori gli architetti Giuseppe De Leo, Antonio Quattrone e Sabina Pezzano. I referenti: Luciano Arillotta, Ersilia Cedro, Concetta Anna Leone e Donatella Taverniti.

Ad aprire l'incontro è stata la moderatrice Sabina Pezzano, consigliera dell'Ordine, che ha indicato negli studenti i veri protagonisti della mattinata e ha ricordato che progettare a partire da ciò che il mare restituisce obbliga a osservare e ascoltare i luoghi prima di intervenire.

Significativa anche la partecipazione dell'europarlamentare Giusi Princi, da sempre attenta al mondo della scuola e al coinvolgimento delle nuove generazioni. L'on. Princi ha ritenuto importante far conoscere al Parlamento Europeo le esperienze degli studenti reggini in materia di economia circolare e sviluppo del territorio. Ha definito Mutazioni Med un progetto ambizioso, da replicare in altri contesti, anche europei, perché trasforma una sfida globale in una risposta concreta che nasce dalle comunità. All'on. Princi è stata consegnata una targa realizzata dalle scuole aderenti con alcuni materiali provenienti dalle mareggiate.

Il prof. ing. Giuseppe Barbaro, direttore del DICEAM, ha sottolineato il legame con la ricerca universitaria. Secondo Barbaro, progetti come Mutazioni Med tengono insieme in modo esemplare i temi su cui il Dipartimento lavora ogni giorno: ambiente, materiali, energia e territorio.

La presidente Santina Dattola ha ringraziato gli intervenuti ed ha poi sottolineato che con questa iniziativa l'Ordine esce dalle sedi istituzionali per dialogare con le giovani generazioni e promuovere la cultura del progetto. Rivolgersi agli studenti, ha detto, significa investire sui cittadini che domani dovranno prendersi cura delle coste e delle città.

L'ideatrice Maria Siclari ha spiegato che il progetto nasce dall'osservazione dei litorali dopo le mareggiate. I materiali restituiti dal mare conservano tracce di storie e di viaggi: riconoscerne il valore significa insegnare ai ragazzi a leggere la costa non come un margine da ripulire, ma come un luogo da comprendere, custodire e progettare. Costruire «oltre la deriva», ha aggiunto, vuol dire trasformare ciò che sembra perduto in un'occasione di conoscenza.

L'architetto Michelangelo Pugliese, illustrando progetti e interventi, ha richiamato la necessità di una rinnovata cultura del progetto di paesaggio per le coste calabresi.

Per i dirigenti scolastici il progetto è stato un vero laboratorio di cittadinanza attiva. Antonella Borrello ha evidenziato il valore di aver portato la scuola fuori dalle aule, trasformando in gesti concreti i temi della sostenibilità. Anna Maria Cama vi ha riconosciuto il modello di una scuola etica e inclusiva, in cui le competenze tecniche dei ragazzi dialogano con la creatività e la memoria dei luoghi. Per Lucia Zavettieri l'iniziativa conferma che l'arte è uno strumento concreto al servizio della società e dell'ambiente. La prof.ssa Concetta Anna Leone, in rappresentanza della dirigente Teresa Marino, ha sottolineato come la tecnica possa diventare uno strumento per leggere il territorio e prendersene cura.

In chiusura gli studenti hanno raccontato la loro esperienza. Il percorso proseguirà nei laboratori scolastici, dove nasceranno opere e prototipi di eco-design destinati a una mostra collettiva e a un'installazione nella terza edizione della Biennale dello Stretto.