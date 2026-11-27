In merito alla pubblicazione della lettera aperta indirizzata al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, incentrata sulle difficoltà dei lavoratori rimasti senza contratto e senza stipendio a ridosso del Natale, dopo tre anni di servizio nei musei e nei siti archeologici della regione, è giunta in redazione una richiesta di rettifica. A far discutere, subito dopo l'uscita dell'articolo, è stata però la firma collettiva posta in calce al testo: "I Lavoratori ex Tirocinanti / Precari del Ministero della Cultura – Calabria".

L'uso di una firma, insomma, non è condivisa, soprattutto perché non sarebbe frutto di una scelta unanime dell'intera categoria. Insomma, la posizione espressa in quella lettera non è stata avallata da tutti, il che dimostra che pur all'interno di una vertenza complessa e sentita, possano emergere sensibilità diverse su come comunicare ed esprimere le proprie rivendicazioni verso le istituzioni. Soprattutto quando una “trattativa” è in corso.