Non tutti i lavoratori si sentono rappresentati dall'appello diffuso in rete: c'è chi prende le distanze
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REGGIO CALABRIA. UNA VEDUTA DI REGGIO CALABRIA DALL'ALTO.
In merito alla pubblicazione della lettera aperta indirizzata al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, incentrata sulle difficoltà dei lavoratori rimasti senza contratto e senza stipendio a ridosso del Natale, dopo tre anni di servizio nei musei e nei siti archeologici della regione, è giunta in redazione una richiesta di rettifica. A far discutere, subito dopo l'uscita dell'articolo, è stata però la firma collettiva posta in calce al testo: "I Lavoratori ex Tirocinanti / Precari del Ministero della Cultura – Calabria".
L'uso di una firma, insomma, non è condivisa, soprattutto perché non sarebbe frutto di una scelta unanime dell'intera categoria. Insomma, la posizione espressa in quella lettera non è stata avallata da tutti, il che dimostra che pur all'interno di una vertenza complessa e sentita, possano emergere sensibilità diverse su come comunicare ed esprimere le proprie rivendicazioni verso le istituzioni. Soprattutto quando una “trattativa” è in corso.