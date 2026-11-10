Giovedì 12 novembre “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori” farà tappa a Reggio Calabria. Il tour della Cassa di previdenza e assistenza di ingegneri e architetti liberi professionisti, promosso per rafforzare il dialogo con studenti, associati, ordini professionali e istituzioni, sarà ospitato presso l’Università “Mediterranea”. La giornata di confronto si concentrerà sui temi della previdenza, dell’assistenza e della sostenibilità delle professioni tecniche.

L’appuntamento sarà articolato in due sessioni, che si svolgeranno presso l’Aula Magna Antonio Quistelli (Via dell'Università, 25). Al mattino, dalle 11.30 alle 13.30, l’incontro, a porte chiuse, sarà rivolto a Delegati provinciali di Inarcassa, rappresentanti degli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria. Ad aprire la giornata sarà il Presidente di Inarcassa, Massimo Garbari, che illustrerà finalità e obiettivi dell'iniziativa. Nel corso della sessione mattutina interverranno il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro e il Prorettore Vicario dell’Università, Massimo Lauria.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, il focus si sposterà sugli studenti e sui giovani professionisti già iscritti alla Cassa. Sono previsti gli interventi dell'Assessore della Regione Calabria con deleghe all'istruzione, allo sport e alle politiche giovanili, Eulalia Micheli, mentre il mondo accademico sarà rappresentato dai Direttori dei tre dipartimenti dell'Università Mediterranea coinvolti.

Attraverso momenti di confronto e approfondimento verranno affrontati i temi della previdenza e dell’assistenza come strumenti di accompagnamento alla carriera professionale, con particolare attenzione alla costruzione di percorsi lavorativi consapevoli e sostenibili nel tempo per le nuove generazioni di ingegneri e architetti liberi professionisti.