Il segretario generale Vincenzo Rogolino esprime solidarietà anche a pescatori e agricoltori, denunciando il peso dei rincari sui redditi e chiedendo un cambio di rotta nelle politiche economiche europee

L’OrSA Confederale Calabria solidarizza con lo sciopero degli autotrasportatori e dei tir calabresi, sostenendo apertamente, attraverso il proprio comparto dell’OrSA Marittimi, le ragioni dei lavoratori che stanno provocando disagi alla circolazione di persone e merci.

«Non si può rimanere insensibili di fronte a chi giornalmente si sottopone a durissimi sacrifici, privandosi dei beni primari e affettivi. Categorie come gli autotrasportatori, come i pescatori, come gli agricoltori vedono tagliati sensibilmente i propri scarsi introiti a causa di un aumento esponenziale dei carburanti e questo non può essere più tollerato».

Ad affermarlo, in una nota, il Segretario Generale Confederale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino.

«Il Governo trovi la quadra per fare cessare questo iniquo stato di cose, applichi delle misure correttive e lo faccia al più presto, cambiando rotta anche sul piano delle scelte imposte da una Europa interessata soprattutto ad una guerra che non ci appartiene e che ci sta facendo pagare un conto smisurato e non dovuto».