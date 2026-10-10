La UIL FP esprime il proprio apprezzamento al Sindaco Francesco Cannizzaro e all'Assessore al Personale Antonino Maiolino per gli interventi annunciati a favore delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Reggio Calabria. Un risultato maturato anche attraverso le molteplici interlocuzioni tra la nostra Organizzazione Sindacale e l'Amministrazione, che conferma il valore di un confronto capace di dare risposte concrete al personale.

Il risultato più significativo riguarda la performance 2025: secondo quanto annunciato dall'Amministrazione, per la prima volta nella storia del Comune di Reggio Calabria la produttività dei dipendenti sarà liquidata contestualmente alla retribuzione di risultato dei dirigenti, oltre che ai compensi previsti per gli altri livelli dell'Ente. È un cambiamento che la UIL FP considera particolarmente importante: in passato, infatti, la retribuzione di risultato veniva liquidata prima alla dirigenza, mentre le lavoratrici ed i lavoratori dovevano attendere mesi per ricevere quanto spettante loro.

«Non è soltanto una questione di tempi di pagamento», sottolinea la UIL FP. «È una questione di rispetto e di pari considerazione. La macchina amministrativa parte dal basso: sono le lavoratrici ed i lavoratori a garantire ogni giorno il funzionamento degli uffici e i servizi ai cittadini. Non possono essere considerati un'appendice dell'Amministrazione, né essere gli ultimi a ricevere il riconoscimento del lavoro svolto. La liquidazione contestuale, se attuata come annunciato, segna un cambio di passo anche nel modo di considerare il personale».

Accanto a questo risultato, la UIL FP accoglie favorevolmente la prevista finalizzazione di circa 50 contratti di progressione verticale, con decorrenza annunciata dal 16 ottobre 2026. Si tratta di un'opportunità di crescita professionale per i dipendenti interessati, alla quale dovrà seguire la puntuale conclusione di tutti gli adempimenti previsti.

Un plauso va inoltre al Comune per la tempestività con cui ha provveduto all'adeguamento economico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dei differenziali già acquisiti dal personale interessato dall’ultima PEO. La UIL FP apprezza la solerzia dimostrata dall'Amministrazione nell'applicazione dell'adeguamento contrattuale, che in passato richiedeva tempi ben più lunghi. «Ringraziamo il Sindaco Cannizzaro e l'Assessore Maiolino per l'attenzione dimostrata e per la disponibilità al confronto nelle numerose interlocuzioni avute», prosegue la UIL FP. «Ringraziamo anche gli uffici e tutto il personale impegnato nelle procedure. Oggi è

importante riconoscere i passi compiuti in avanti; da domani sarà altrettanto importante verificarne la piena e tempestiva attuazione».

La UIL FP continua a seguire ogni passaggio, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Valorizzare il personale comunale significa riconoscere che l'Amministrazione funziona grazie a chi, ogni giorno, ne rende possibili i servizi.