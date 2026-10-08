Alla Mediterranea un appuntamento dedicato ai giovani imprenditori, con interventi su incentivi alle startup, gestione economica e testimonianze aziendali dalla Locride e dalla Piana

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L'Associazione «Fatto in Calabria» promuove un nuovo importante appuntamento dedicato al mondo delle imprese e dell'imprenditoria giovanile. L'evento, dal titolo «Mentoring - Educazione Finanziaria FATTO IN CALABRIA», si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire radici forti ed energia costante a chi fa e farà impresa sul territorio calabrese, unendo la valorizzazione delle tradizioni all'innovazione finanziaria e strategica.

Il programma e gli interventi:

Presentazione: Katia Oliva, Presidente di Fatto in Calabria

Introduzione: Andrea Filocamo, Coordinatore dei Corsi di Studi in Scienze Economiche

Saluti istituzionali: Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell'Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria

Relatori ed esperienze aziendali:

Antonio Ranieri (Docente e Coordinatore Area Calabria AIEF): «Educazione Finanziaria per Imprese. Dall'analisi del contesto nazionale alla piramide finanziaria secondo i principi di Maslow: criticità del territorio calabrese e azioni pratiche»

Giuseppe Paonessa (CEO Finance Solutions): «Gli incentivi a sostegno delle Start up»

Mariolina Baccellieri (Vignaiola e Custode dei Vitigni Autoctoni di Bianco): «L'arte del Greco di Bianco DOC: un nettare d'oro nato dal sole e dalla tradizione della Locride»

Arcangelo Giovinazzo (Olivicoltore e Produttore dell'Olio Extravergine d'Oliva Giovinazzo): «L'oro verde di Cittanova e Taurianova: la passione e la tradizione calabrese racchiuse in un olio extravergine d'oliva d'eccellenza da 4 generazioni»

L'incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Sabina De Rosis, Docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università «Mediterranea» e Affiliate Researcher della Scuola Sant'Anna di Pisa.

Le conclusioni saranno affidate al Prof. Domenico Nicolò, Docente di Economia Aziendale presso l'Università «Mediterranea» e Coordinatore del Comitato Scientifico dello Sportello ImprendiReggioCalabria.