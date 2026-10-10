La CISL FP esprime il proprio sincero apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione per aver portato a compimento e risolto positivamente una serie di importanti questioni che da tempo attendevano una definizione.

Grazie a un confronto costruttivo e alla determinazione delle parti, si è finalmente giunti allo sblocco di pagamenti pregressi rimasti in sospeso e all'attuazione delle progressioni verticali in deroga, uno strumento fondamentale per la valorizzazione del personale interno e per il riconoscimento delle professionalità.

Accogliendo con favore questo decisivo passo in avanti, la CISL FP esprime soddisfazione e ritiene tuttavia prioritario non abbassare la guardia sulle restanti questioni pendenti relative al Settore Polizia Municipale (pagamento festivi infrasettimanali e domeniche e straordinario pregresso) e soprattutto per la risoluzione dei problemi tecnici relativi al nuovo gestionale delle presenze consentendo così il riconoscimento dei buoni pasto a tutto il personale dell’Ente; ultimando il percorso già avviato con l’Assessore al personale dott. Maiolino.

Questa sigla sindacale, dunque, auspica che si possa giungere in tempi altrettanto brevi alla risoluzione delle problematiche ancora aperte, come il recupero delle economie del fondo salario accessorio, ancora il tavolo tecnico sta verificando la documentazione dal 2008, sembrerebbe che la somma da recuperare è abbastanza consistente circa un milione di euro che andrà ad aumentare la parte variabile del fondo per la anno 2026.

Certi che la linea del dialogo e della concretezza finora dimostrata possa proseguire, la CISL FP rinnova la propria disponibilità al tavolo sindacale per garantire pieni diritti a tutto il personale.