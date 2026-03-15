«Se pensiamo alla Francia con Grasse, universalmente riconosciuta come capitale mondiale del profumo, o a Nancy, che ha trasformato la sua Bergamote Igp in un forte marchio territoriale, che quest’anno celebra il trent'anni, nasce spontanea una domanda: perché non anche Reggio Calabria, terra che produce il bergamotto, ed è fornitrice di queste Città della materia prima fondamentale della profumeria mondiale?

Da questa visione – spiega il presidente dell’Accademia e del Museo del Bergamotto, Vittorio Caminiti – nasce Essentia – Festival degli Oli Essenziali e dei Profumi, in programma dal 19 al 22 marzo 2026 presso il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria, luogo simbolo della cultura del bergamotto nel mondo.

Per presentare l’iniziativa e il suo ricco programma, la BergaModel Fashion Academy, del Gruppo del Polo del Bergamotto, ha organizzato una conferenza stampa che si terrà:

Martedì 17 marzo 2026 – ore 17.00

Museo Nazionale del Bergamotto – Reggio Calabria

Alla presentazione saranno presenti attori del settore, tra i quali la maison londinese Electimuss London, prestigiosa realtà internazionale della profumeria artistica, che parteciperà alla manifestazione come testimonial dell’evento.

Il Festival Essentia intende creare un nuovo spazio di incontro tra cultura, profumeria artistica, tradizione agrumaria, gastronomia, ricerca e divulgazione, valorizzando il ruolo storico e internazionale del bergamotto di Reggio Calabria.

Durante la conferenza stampa sarà possibile assistere anche a un momento di grande valore storico e culturale: la dimostrazione dell’antico metodo di estrazione dell’olio essenziale di bergamotto con la “spugnatura”, eseguita dall’ultimo “spiritaro” ancora vivente, il sig. Vincenzo Amodeo, custode di un sapere artigianale tramandato nei secoli.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre illustrato il programma completo del Festival, che vedrà la partecipazione di profumieri, esperti del settore, studiosi e operatori culturali, con momenti dedicati alla profumeria artistica, alla tradizione degli oli essenziali agrumari e alle prospettive di sviluppo scientifico, culturale e turistico.

Al termine della conferenza stampa ad ogni testata giornalistica presente verrà consegnata una borsa ricordo dell’iniziativa, contenente profumi, prodotti alimentari, oggetti simbolici e materiale informativo dedicato al Festival.

L’iniziativa nasce grazie all’impegno e alle risorse degli amanti della città di Reggio Calabria e dei soci delle associazioni afferenti al Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, con l’obiettivo di rafforzare l’identità internazionale della città come capitale delle essenze agrumarie.

La vostra presenza e il vostro contributo nella diffusione della notizia potranno aiutare a valorizzare un patrimonio unico al mondo, che appartiene non solo alla Calabria ma alla cultura internazionale della profumeria», conclude il presidente dell’Accademia e del Museo del Bergamotto, Vittorio Caminiti