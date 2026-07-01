Produttori e ristoratori in rete attraverso la web app ReggioCalabriaGuide.it per valorizzare il km zero e l’identità enogastronomica del territorio

È stata siglata una convenzione tra Confesercenti Reggio Calabria e Coldiretti Reggio Calabria per creare una filiera concreta tra produttori locali e ristoratori nell'ambito del menù identitario "Sapori e Saperi". Il progetto si sviluppa attraverso ReggioCalabriaGuide.it, la web app turistica promossa da Confesercenti Reggio Calabria e ideata e realizzata dall'agenzia di comunicazione A&S Promotion.

L'accordo punta a valorizzare le produzioni locali, rafforzare la collaborazione tra imprese agricole e sistema della ristorazione e promuovere il patrimonio enogastronomico locale come elemento centrale dell'identità turistica, culturale e sociale del territorio.

ReggioCalabriaGuide.it nasce per accompagnare turisti, visitatori e cittadini nella scoperta di Reggio Calabria e della sua area metropolitana attraverso luoghi, esperienze, attività, servizi, itinerari e realtà economiche del territorio. Con questa nuova collaborazione, la web app rafforza il proprio ruolo di strumento digitale al servizio della promozione territoriale, capace di mettere in relazione soggetti diversi: imprese, associazioni, operatori dell'accoglienza, ristoratori e produttori locali.

Al centro dell'intesa c'è il menù identitario "Sapori e Saperi", pensato per valorizzare l'identità enogastronomica reggina e metropolitana partendo dai prodotti del territorio, dal lavoro delle imprese agricole e dalla capacità della ristorazione di trasformare le produzioni locali in esperienza, racconto e accoglienza. Il patrimonio enogastronomico non è soltanto un elemento dell'offerta turistica: è memoria, cultura, storia, tradizione. I piatti e i prodotti del territorio diventano così una chiave di lettura dell'area metropolitana e una leva concreta di promozione.

La convenzione prevede un percorso di incontro tra i produttori associati a Coldiretti e i ristoratori aderenti al menù identitario. I produttori potranno proporre condizioni dedicate, favorendo l'utilizzo di produzioni locali e a chilometro zero nelle proposte gastronomiche collegate al progetto. La collaborazione sarà supportata anche da strumenti digitali operativi, per facilitare il contatto tra le parti e favorire rapporti commerciali utili per entrambe.

«Questa convenzione nasce da un'idea molto chiara: il turismo crea valore quando riesce a mettere in relazione settori diversi», dichiara Claudio Aloisio, Presidente di Confesercenti Reggio Calabria. «ReggioCalabriaGuide.it è nata come web app turistica, ma sta diventando sempre di più uno strumento di connessione territoriale. Con le collaborazioni avviate nel campo delle esperienze, dell'accoglienza, dei servizi e oggi anche delle produzioni locali, vogliamo dimostrare che la promozione turistica non può limitarsi a mostrare ciò che esiste. Deve aiutare a costruire relazioni, filiere e opportunità. Un produttore locale, un ristorante, un agriturismo, un'esperienza turistica, presi singolarmente, hanno un valore. Se vengono messi in rete, quel valore cresce. La nostra web app vuole essere anche questo: un pungolo per superare la frammentazione e ragionare davvero in termini di sistema».

«Per Coldiretti Reggio Calabria questa collaborazione rappresenta un'occasione importante per valorizzare il lavoro dei nostri produttori e rafforzare il legame con la ristorazione del territorio», dichiara Federica Basile, Presidente di Coldiretti Reggio Calabria. «Le produzioni locali non sono soltanto prodotti da acquistare, ma raccontano identità, saperi, innovazione e presidio del territorio. Il chilometro zero non è solo una scelta commerciale: è un modo per sostenere le imprese locali, ridurre la distanza tra produzione e consumo e restituire centralità al lavoro agricolo. La collaborazione con Confesercenti Reggio Calabria e con la loro piattaforma turistica consente di mettere questi valori dentro un progetto concreto, capace di parlare sia agli operatori sia ai visitatori».

Con "Sapori e Saperi", ReggioCalabriaGuide.it aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso: dopo le collaborazioni nel campo dell'accoglienza, delle esperienze e della promozione territoriale, la web app diventa anche strumento di raccordo tra filiera agricola e ristorazione, con l'obiettivo di trasformare il patrimonio enogastronomico locale in una leva reale di sviluppo turistico, culturale ed economico.