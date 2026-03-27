Nuove risorse per il litorale di Siderno. Il Comune jonico si posiziona al primo posto nella graduatoria dell’avviso pubblico regionale dedicato alla riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge libere, ottenendo un finanziamento di 80mila euro.

Il riconoscimento arriva con il decreto del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale della Regione Calabria, che premia la capacità progettuale dell’amministrazione guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni.

Le risorse saranno destinate a migliorare l’accessibilità delle aree balneari prive di concessioni, nell’ambito di un più ampio percorso di valorizzazione della risorsa mare. Un obiettivo che, sottolinea l’amministrazione, rappresenta da tempo una priorità strategica per il territorio.

L’intervento si inserisce nel solco delle politiche turistiche portate avanti negli ultimi anni, che hanno già consentito a Siderno di ottenere riconoscimenti come la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, quest’ultima dedicata alle località a misura di bambino.

Il finanziamento rappresenta anche un tassello importante nella preparazione della prossima stagione estiva, in una fase segnata dagli interventi di ripristino lungo la costa dopo i danni provocati dagli eventi meteo estremi dei mesi scorsi.

Sono infatti in corso lavori sul lungomare e nelle aree limitrofe per garantire condizioni adeguate di viabilità e accesso alle spiagge, mentre resta aperto il tema della ricostruzione definitiva e delle opere di protezione costiera, per le quali si attende l’assegnazione di risorse nazionali.

Un risultato che rafforza il percorso intrapreso dall’amministrazione, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, accessibilità e valorizzazione del patrimonio costiero.