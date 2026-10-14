L’evento ha acceso i riflettori su un paradigma economico sempre più centrale per il rilancio competitivo e sostenibile del tessuto imprenditoriale locale

Si è svolto nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre 2026, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, il convegno dal titolo “Profitto e impatto: una nuova idea di impresa”. L’evento ha acceso i riflettori su un paradigma economico sempre più centrale per il rilancio competitivo e sostenibile del tessuto imprenditoriale locale: il modello della Società Benefit, capace di coniugare gli obiettivi di profitto con la responsabilità sociale e la creazione di valore condiviso per il territorio.

Promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria e dall’Azienda Speciale IN.FORM.A., in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Si.Camera e il Servizio Nuove Imprese (SNI) e con il rilascio dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Reggio Calabria, l’appuntamento ha visto la presenza e il coinvolgimento di istituzioni, accademici, professionisti ed economisti.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, di Eleonora Gualtieri di Invitalia in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Filomena Iatì, Assessore alle Attività produttive e Innovazione tecnologica del Comune di Reggio Calabria, e di Fabio Mulonia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Nella sessione tecnica, Natina Crea, Segretario Generale della Camera di Commercio e Conservatore, ha illustrato i percorsi di orientamento dedicati ai giovani e le procedure di iscrizione al Registro Imprese per le Società Benefit. Successivamente, Ottavio Irtolo (Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria) ha analizzato il quadro e i dettagli della normativa italiana inerente alle Società Benefit. A seguire, l'intervento accademico di Salvatore Lopreiato dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha approfondito gli aspetti gestionali e strategici del modello Benefit, evidenziando l’ equilibrio tra profitto finanziario e beneficio comune.

Spazio di rilievo è stato dato alle concrete esperienze del territorio della Città Metropolitana grazie alle testimonianze dirette di Angela Chirico (Agrumaria Società Benefit) e Mariacristina Costantino (Soseteg S.p.A. Società Benefit), che hanno raccontato come l’integrazione dell'impatto sociale ed ecologico nella strategia aziendale rappresenti oggi una leva fondamentale di innovazione e competitività e soprattutto di attrazione e retention dei talenti e dei giovani.,

Le conclusioni dell'incontro sono state affidate a Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A.Il dibattito è stato moderato da Monica Onori, Funzionaria di Si.Camera - Sistema Camerale Servizi.

L’evento ha confermato l’impegno del sistema camerale nel sostenere le imprese locali nel percorso verso la sostenibilità, fornendo strumenti informativi e di supporto strategico per guidare l'evoluzione del tessuto produttivo calabrese verso modelli aziendali sempre più etici, moderni ed orientati al futuro che mettano al centro le persone e le competenze soprattutto dei più giovani.